Debora Olivieri se diverte com fama de 'mãe de homens gatos' na Globo

Em entrevista ao Mais Novelas, Debora Olivieri relembrou detalhes da carreira e se divertiu ao falar sobre fama envolvendo galãs

Debora Olivieri (66) tem celebrado a imagem que criou em sua carreira na televisão, que já ultrapassa os 30 anos. Em entrevista ao Mais Novelas, a artista relembrou parte de sua trajetória e comentou sobre ter feito muitos personagens que eram mães de lindos atores.

"A Globo sempre me chama para fazer papel dos mais lindos, Maria Fernanda Cândido, Deborah Secco, Bruno Gierran, Bianca Bin, Caio Castro. Tô bem na fita. Aí eu me dei conta e falei: 'Ah, eu acho que eu sou bonita. Porque eles só me colocam para fazer mãe de mulheres lindas, de homens lindos. Já fui mãe de Henri Castelli", diz ela, com o sorrisão no rosto.

Ainda durante o bate-papo, a atriz comentou sobre os bastidores da profissão e confessa que não lida muito bem com as disputas provocadas pelos colegas. Mesmo sendo lembrada por interpretar grandes vilãs, ela garante que prefere se afastar de conflitos.

"Na vida real eu s)ou um amor de pessoa, eu não entro nessa coisa de competição. E esse é um meio muito competitivo, né? A gente sabe disso. É um meio que de Cobras e Lagartos, eu não funciono nessa vibe. Então eu eu sou uma eu sou uma atriz generosa no palco e na TV, eu acho isso fundamental para um resultado e para você emendar uma novela na outra", afirma.

Sobre as reclamações recentes dos atores mais velhos sobre a falta de oportunidades, Debora conta que o assunto não é novidade para ela, que vem de uma família de artistas. Filha de Felipe Wagner e sobrinha de Ida Gomes, ela lembra que sempre ouviu a tia falar sobre a dificuldade para encontrar papéis mais complexos para a sua idade.

"Minha tia, Ida Gomes, já reclamava [sobre o assunto]. Ela tinha um ressentimento e falava: 'Ai, se precisa de uma atriz velha, é sempre a Laura Cardoso. Mas não tem só a Laura Cardoso dessa idade'", relembra a atriz, que não se importa de ser chamada para fazer freiras, mesmo sendo judia: "Minha tia acho que fez umas 23, 30 e poucas freiras".

CONFIRA A ENTREVISTA COMPLETA: