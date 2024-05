Filho de Arthur Aguiar encanta ao surgir fantasiado em festa de mesversário

Gabriel, filho do ator Arthur Aguiar e da influenciadora digital Jheny Santucci, completou três meses de vida e surgiu fantasiado em sua festa

Arthur Aguiar explodiu o fofurômetro das redes sociais na tarde desta quinta-feira, 9, ao compartilhar as fotos da festa de mesversário do filho, Gabriel. O menino, fruto de seu relacionamento com a influenciadora digital Jheny Santucci, completou três meses de vida.

Para comemorar a data especial, os papais corujas preparam uma festa com o tema do filme 'O Poderoso Chefinho', e assim como o personagem, o bebê surgiu de terno e gravata, deixando internautas encantados.

Ao compartilhar as fotos no feed do Instagram, Arthur falou sobre a comemoração do mesversário do herdeiro. "Os dias estão passando rápido demais e o nosso poderoso chefinho já completou 3 MESES. Tempo, vai com calma!", escreveu o ator e campeão do Big Brother Brasil 22 na legenda da publicação.

Os fãs se derreteram com os cliques. "Parabéns, pãozinho" disse uma seguidora, referindo-se ao bebê com o mesmo apelido que o famoso ganhou durante o reality da Globo. "Que coisa mais fofa desse mundo", escreveu outra. "Poderoso Chefinho Gabriel tomando conta do pedaço! Parabéns, príncipe! Seja muito feliz e tremendamente abençoado", desejou uma fã.

Vale lembrar que Arthur também é pai de Sophia, de cinco anos, fruto de seu relacionamento com a coach Maíra Cardi.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Arthur Aguiar (@arthuraguiar)

Arthur Aguiar se declara no aniversário da namorada

Arthur Aguiar usou as redes sociais para se declarar para a namorada, Jheny Santucci, que é mãe de seu filho caçula, Gabriel. Nesta últtima quinta-feira, 2, a influenciadora digital está completando mais um ano de vida, e ele fez questão de homenageá-la.

"Hoje é o seu dia e o dia não poderia ter amanhecido diferente de como amanheceu… Amanheceu LINDO, leve, cheio de VIDA, vibrante, calmo, feliz, do jeito que você merece e do jeito que você é! Você tem alma e rosto de menina, mas tem coragem e garra de mulher! Apesar da pouca idade, já viveu e já conquistou tantas coisas. Tenho muito orgulho de você! E tenho certeza que nosso filho vai ter também! [...]", escreveu ele em um trecho. Confira a post completo!