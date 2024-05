Gaúcha, Leona Cavalli desabafa sobre RS: 'Situação dolorosa e traumática'

Em entrevista à CARAS Brasil, a atriz Leona Cavalli declara sobre enchentes no Rio Grande do Sul e se solidariza com os afetados

A atriz Leona Cavalli (54) afirma estar preocupada com a situação do Rio Grande do Sul, que, nos últimos dias, está sofrendo com as enchentes. Em entrevista à CARAS Brasil, a gaúcha desabafa sobre o atual momento do estado: "Situação dolorosa e traumática".

Leona é natural da cidade de Rosário do Sul, que não foi tão afetada com os eventos climáticos extremos. Apesar disso, ela reforça que tem parentes em Porto Alegre, capital do estado. Esses estão passando por uma situação um pouco mais crítica.

"A minha cidade natal, Rosario do Sul, não foi afetada; mas tenho familiares também em Porto Alegre, que estão com falta de água e energia, vivendo, como todos, essa situação dolorosa e traumática", declara Leona.

Durante a conversa, a atriz confessa que está aflita com todos os últimos episódios envolvendo o Rio Grande do Sul: "É um momento terrível, de uma tragédia anunciada, pois a emergência climática já havia sido prenunciada e nenhuma providência foi tomada".

Leona aproveitou a oportunidade para deixar um recado. A atriz afirma que essa situação não afeta apenas a região Sul do Brasil, mas todos os outros estados. Além disso, ela também abriu o coração e falou sobre o apoio que o Rio Grande do Sul vem recebendo de diversas partes do país.

Se mostrando orgulhosa pela mobilização de muitos brasileiros. Leona comenta sobre a importância de nos unirmos nesse momento:"Gostaria de dizer que estamos juntos em corrente de amor e apoio, desejar muita força e luz a todos; confiando que a restauração será rápida e novos caminhos surgirão a partir dessa transformação".

"Sim, todos nós somos cidadãos, e esse colapso afeta a todos os brasileiros, direta ou indiretamente. Estamos, em maioria, muito chocados, comovidos e em corrente solidária", finaliza.