Bruno Gagliasso vai ao julgamento de influencer em caso de racismo

Bruno Gagliasso é fotografado na entrada da Primeira Vara Federal Criminal no Rio de Janeiro para a audiência contra Day McCarthy

O ator Bruno Gagliasso foi fotografado ao chegar na Primeira Vara Federal Criminal, no Rio de Janeiro, na tarde desta quinta-feira, 9. Ele esteve no local para acompanhar a audiência de instrução de julgamento contra a influencer Day McCarthy. Ela foi acusada pelo ator e sua esposa, Giovanna Ewbank, de fazer comentários racistas contra a filha deles.

O caso aconteceu em 2017, quando Day fez posts com ofensas racistas contra a criança, que tinha apenas 4 anos na época. O assunto ganhou grande repercussão na imprensa e na internet. Ela já foi condenada na audiência cível por causa das ofensas e do uso da imagem da criança.

Day não esteve na audiência desta quinta-feira, 9, e foi representada por seu advogado.

Bruno Gagliasso em audiência no Rio de Janeiro - Foto: Roberto Filho / Brazil News

Bruno Gagliasso disse que já foi agredido em Noronha

O ator Bruno Gagliasso surpreendeu o público ao revelar um episódio inusitado envolvendo os boatos do 'suburão de Noronha'. Durante sua participação no programa 'Que História É Essa, Porchat?', do GNT, exibido na terça-feira, 30, o artista contou que se envolveu em uma grande confusão e foi agredido por engano por um idoso.

O marido da apresentadora Giovanna Ewbank explicou que a situação inesperada aconteceu enquanto ele estava em um restaurante, na própria ilha de Fernando de Noronha. "Quando estou andando eu sinto uma porrada. Senti um tranco. Quando eu olhei pra trás, eu vi que eu apanhei de um senhor de 78 anos", iniciou ele.

E continuou: "Ele estava muito bravo, estava vermelho, me olhando com raiva. O que eu fiz?". Em seguida, Bruno Gagliasso contou que ficou bastante surpreso ao ouvir a justificativa da abordagem.

"Ele olhou pra mim e disse: 'você chamou minha namorada pro surubão!'. Eu fiquei sem reação. Na hora eu nem falei: 'não, é mentira'. Eu falei: 'desculpa'", recordou o ator, divertindo a plateia do programa de Fábio Porchat.

Gagliasso, então, detalhou a confusão e revelou que seguiu até a delegacia para prestar uma queixa ao notar que havia sido furtado. "Eu não ia, até sentir falta do meu celular e da minha carteira. Ele levou. Eu sou amigo do dono do restaurante e falei: 'posso ver na câmera?'. Eu vi. Não satisfeito, ele me roubou", relatou o famoso.

Para a surpresa dos telespectadores, a história narrada por Bruno Gagliasso não terminou aí. De acordo com ele, o idoso que o agrediu acabou sendo detido e se envolveu em outro grande problema.

"Descobriram que a namorada dele não era uma namorada oficial, porque ele era casado e tinha filhos", revelou Bruno Gagliasso, explicando que acompanhou o desfecho da história ainda no local.