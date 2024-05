Ex-BBB 20, Marcela anuncia primeiro abrigo para mulheres e crianças no RS

Médica obstetra, Marcela está trabalhando como voluntária no RS e anunciou criação de primeiro abrigo para mulheres e crianças: "Completo e seguro"

Nesta quinta-feira, 9, Marcela Mc Gowan, ex-participante do BBB 20 trouxe uma notícia boa aos seguidores em meio à situação no Rio Grande do Sul. A médica obstetra está em um trabalho voluntário em Canoas, cidade mais atingida pelas chuvas, e usou as redes sociais para compartilhar sobre a criação do primeiro abrigo para mulheres e crianças no estado. O local conta com o apoio de uma ONG e já está aberto para receber as vítimas.

"Vim trazer uma notícia muito boa para vocês. Está nascendo aqui em Canoas, o primeiro abrigo para mulheres e crianças. Está tudo começando aqui. Está a coisa mais fofa. Algumas mulheres tomaram essa iniciativa, vou marcá-las aqui, para construir e agora a gente conseguiu o apoio da [ONG] Me Too Survivor, para ajudar a comprar as coisas para cá e ficar ainda mais completo e seguro", iniciou ela nos Stories do Instagram.

E prosseguiu: "Vai nascer esse cantinho especial ainda hoje para receber essas mulheres que queiram ficar aqui com as suas crianças".

Ex-BBBs Amanda, Thelma e Marcela se tornam voluntárias no Rio Grande do Sul

A ex-BBB Amanda Meirelles se juntou com mais duas ex-BBBs que são médicas para ser voluntária no resgate de pessoas no Rio Grande do Sul. Na manhã da última terça-feira, 7, Amanda contou que embarcou rumo à região sul ao lado de Marcela MC Gowan e Thelma Assis.

Ela mostrou uma foto das três juntas em um elevador do aeroporto com suas malas para a viagem. Elas são médicas experientes e pretendem usar seus conhecimentos para ajudarem nos cuidados com as vítimas da enchente que atingiu várias cidades no Rio Grande do Sul.

Pouco tempo antes, Amanda também contou que usaria a viagem para levar doações. Ela recebeu várias doações de medicamentos e colocou tudo em sua bagagem. “Estou aqui organizando a mala, muito obrigada pelas doações. Estou levando medicação para pressão, para controle de diabete, bombinhas, analgésico de todos os tipos, muito obrigada”, declarou.