Boninho elogia Tiago Leifert após narração em jogo da Seleção Brasileira: “Mais feliz”

O diretor da Rede Globo, Boninho foi às suas redes sociais rasgar elogios à Tiago Leifert por suas narração em jogo da Seleção Brasileira

Nesta quinta-feira, 24, Tiago Leifert (42) narrou o jogo de estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2022 para o Globoplay.

Após a partida, Boninho (60) foi ao seu Instagram elogiar a performance do apresentador na narração e compartilhou imagens de Tiago durante a transmissão.

“Isso é meu amigo querido Tiago Leifert narrando o jogo do Brasil na @fifaworldcup pelo @sportv e @globoplay. Pode ser mais feliz???”, escreveu o diretor da Rede Globo.

Nos comentários, Tiago respondeu ao diretor. “Te amo Big Boss”, fazendo referência ao Big Brother Brasil, que é dirigido por Boninho.

Vale lembrar que Tiago e Boninho já trabalharam juntos na Rede Globo no Big Brother Brasil e no The Voice Brasil. O marido de Diana Garbin na apresentação e o marido de Ana Furtado na direção dos programas.

