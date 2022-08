Bella Campos mostra ensaio de roda de viola em Pantanal: ''E ainda sou paga pra isso''

Bella Campos, a Muda de Pantanal, compartilhou um vídeo do ensaio da cena onde acontece uma roda de viola

Bella Campos (24) dividiu com os seguidores o ensaio de uma cena incrível que logo será transmitida na novela, Pantanal. No perfil do Instagram, a atriz compartilhou vídeos do ensaio e celebrou a participação na filmagem.

Nas imagens, ela aparece sentada ao lado de Guito e Almir Sater, que cantam enquanto a atriz e outros membros da equipe apreciam o momento.

"E ainda sou paga pra isso", escreveu ela que interpreta Muda na trama das nove da TV Globo.

Os fãs de Pantanal se derreteram com o registro. "Essa novela é perfeita", "Trem bão sô, amo", "Que privilégiooo!!!", "Que vibe boa que delícia", disseram eles.

ELENCO DE PANTANAL SE ENCONTRAM EM RESTAURANTE NO RIO

Parte do elenco e equipe da novela das nove Pantanal se encontraram na noite de quinta-feira, 18, em um restaurante no Rio de Janeiro! Alguns atores da trama de Benedito Ruy Barbosa e adaptada por Bruno Luperi compartilharam registros da noite nas redes sociais. José Loreto (38), Dira Paes(53), Guito (38), Paula Barbosa (35), Gabriel Sater (40), Almir Sater (65) e Bella Campos (24) posaram juntos com equipe da produção em um restaurante japonês e celebraram o encontro.

