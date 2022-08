Atriz de 'Pantanal' é vista com família de Gabigol em jogo e aumenta rumores de affair

Atriz Bella Campos, a Muda do remake de 'Pantanal', alimenta boatos de romance com Gabigol ao surgir com a família do jogador no Maracanã

CARAS Digital Publicado em 11/08/2022, às 13h58

Parece que o romance entre a atriz Bella Campos (24), da novela das nove Pantanal, e o jogador de futebol Gabriel Barbosa, mais conhecido como Gabigol (25), está realmente rolando!

O perfil de fofocas Segue a Cami compartilhou com exclusividade um flagra da atriz acompanhada dos pais do atleta no último jogo do Flamengo no Maracanã. Ainda de acordo com o site, Bella estava presente em uma festinha na casa de Gabigol, na quarta-feira, 10.

Vale lembrar que Bella e Gabigol se encontraram no dia 24 de julho em um show no Rio de Janeiro. A atriz e o craque do Flamengo posaram para alguns cliques juntos, acompanhados ainda da atriz Duda Santos, que estará no elenco de Travessia, próxima novela das nove da Globo.

Bella Campos é flagrada com família de Gabigol em jogo do Flamengo:

Bella Campos sensualiza em vídeo e atrai olhares da web

Bella Campos deixou os seus seguidores babando ao compartilhar um vídeo sensualizando nas redes sociais. Exibindo sua produção para a festa de aniversário de Preta Gil (48), a atriz recebeu uma chuva de elogios ao surgir com vestido preto curtinho e de plumas, ostentando o corpaço dentro do carro e surpreendeu com a beleza.

