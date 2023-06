Barbudo, João Guilherme rouba a cena em passeio no shopping

João Guilherme é flagrado em tarde no shopping no Rio de Janeiro e exibe o seu visual com barba

O ator João Guilherme rouba a cena durante um passeio no shopping na tarde deste domingo, 11. O artista foi flagrado circulando pelos corredores do local no Rio de Janeiro e esbanjou simpatia ao perceber que estava sendo fotografado.

O rapaz colocou um sorrisão no rosto ao se deparar com o paparazzi durante seu dia de passeio. No local, ele ainda ostentou a sua barba volumosa, que é o visual que tem usado recentemente.

Fotos: Webert Belicio / Agnews

Há poucos dias, João Guilherme deu o que falar na internet ao compartilhar uma foto com sua mãe, Naira Ávila. No post, João surgiu com a mãe e o irmão mais novo. “Tudo que sou ou sonho em ser eu devo a minha mãe. Mães, tias, Vós... O mundo precisa de vocês! Viva!”, escreveu ele na legenda.

Então, nos comentários, os fãs falaram sobre a semelhança física de mãe e filho. “Gente, ela é mãe ou irmão gêmea?”, disse um seguidor. “Ela é idêntica ao João Guilherme”, declarou outro. “Você é muito parecido com ela, não dá”, escreveu mais um. A mãe de João Guilherme tem 41 anos de idade. Ela é irmã mais velha do músico Pe Lu, ex-Restart, e viveu um romance com o cantor Leonardo quando era bailarina. Os dois viveram um affair quando o artista estava separado de Poliana Rocha e ela engravidou de João Guilherme.

João Guilherme exibe look estiloso

Há poucos dias, João Guilherme deixou seus seguidores babando ao surgir sem camisa em vídeo. O ator publicou um clipe em seu Instagram, que mostrava seu look do dia de modo divertido. No início do clipe, João surgiu sem camisa e apenas com um short preto curtinho. Após disso, no divertido vídeo, o astro começou a testar diversos looks como se estivesse em um vídeo-game.

No final do vídeo, o estiloso look escolhido pelo artista da série “De Volta Aos 15” foi uma camisa branca oversized com uma calça roxa estampada. O filho do cantor Leonardo ainda complementou o look com uma touca rosa e sapatos brancos com detalhes pretos.

“Se tem maneira mais fácil de se vestir, eu desconheço”, brincou João na legenda do vídeo muito elogiado pelos seguidores.