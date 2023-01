Autora da Record apostou em novela sobre nazismo; relembre polêmica

Novela da Record TV foi rejeitada por telespectadores ao abordar nazismo na trama

A novela Vitória, exibida originalmente no ano de 2014, definitivamente é uma das produções mais polêmicas da Record TV nos últimos anos. O folhetim, assinado por Cristianne Fridman (61), atraiu uma série de críticas para a emissora por contar com um núcleo neonazista .

Na época, o projeto foi anunciado como inovador, visto que a Record passou a apostar cada vez menos em tramas contemporâneas. No entanto, a história que mostrava um grupo de jovens liderados pela personagem Priscila, interpretada pela atriz Juliana Silveira (42), acabou roubando a cena negativamente.

Durante toda a novela, o grupo, que também contava com os personagens Paulão (Marcos Pitombo) e Enzo (Raphael Montagner), cometerem atos de racismo, lgbtfobia e atentados terroristas . Por exempolo, em seus primeiros capítulos, a trama polemizou ao mostrar a cena do assassinato de um homem negro.

Conforme o site Notícias da TV, uma pesquisa com telespectadores revelou que a maior parte do público da novela não aprovou as cenas de violência gratuita . Além disso, também foi destacado o baixo desempenho de Juliana Silveira enquanto vilã, já que ela sempre foi conhecida por suas doces mocinhas.

QUASE RETORNOU AO AR

No ano de 2019, Vitória chegou a ter sua reexibição cogitada pela Record TV, mas a emissora desistiu. Isso porque a trama iria estrear poucos dias após o massacre ocorrido em uma escola de Suzano, na Grande São Paulo. O atentado vitimou 10 pessoas.

De última hora a rede de Edir Macedo, então, decidiu reprisar Caminhos do Coração, de 2007. A justificativa seria que a novela contava com cenas que poderiam ser associadas a atos terroristas e esse não era o momento adequado.

Vale lembrar que apesar de ser escalada para retornar ao ar, Vitória não foi uma produção de sucesso da Record TV. Na época, a trama marcou uma audiência média de apenas 5,8 pontos. Sendo o pior resultado de uma novela da emissora em toda a história. Ela fica atrás apenas de Alta Estação (2006) e Pecado Mortal (2013).