Atriz de “Vai Na Fé” detalha bastidores da novela e relembra momento inusitado: “Começou uma festa”

A atriz Tati Villela, que interpreta a personagem Naira em “Vai Na Fé”, revelou um momento marcante nos bastidores da novela

Nesta próxima sexta-feira, 11, a novela “Vai Na Fé” chega ao fim. A atriz Tati Villela comentou com exclusividade à CARAS Digital sobre os bastidores da novela das 19h da Rede Globo. A artista que interpreta a personagem Naira, que é segurança do personagem Lui Lorenzo (vivido por José Loreto), até detalhou sobre um momento marcante durante as gravações da trama.

“A gente foi formando uma família mesmo, de pessoas que estavam se conhecendo. Estava todo mundo muito aberto, muto feliz. A gente sempre gostou de estar juntos, de sair para comer, para se conhecer. Fomos formando laços, e na galera da mansão, sempre foi tudo muito junto”, começou contando a atriz sobre as relações feitas no set.

Tati ainda contou que por mais que a rotina de gravações fosse intensa, o afeto entre os membros do elenco sempre esteve presente: “Tem dias que a gente chega lá 9 horas da manhã e vai sair de noite, então fomos criando afetos. E como éramos um grupo grande, a gente sempre ficava um no camarim dos outros”.

“Vai Na Fé” também conta com atores que estão há bastante tempo na televisão, como Renata Sorrah e Carolina Dieckmann. Era prática comum no set que atores com mais tempo de TV dessem dicas e conselhos para os que estavam começando.

“Tem uma galera que é mais experiente na TV, e uma galera que é menos. A galera mais experiente sempre estava muito disposta a ficar nos falando coisas para ficarmos ligados. Por exemplo, na movimentação de câmera. Eu sou uma atriz que anteriormente tinha feito mais cinema e teatro, e na TV quando você chega, são várias câmeras”, disse Tati em entrevista à CARAS Digital.

A atriz que já atuou no cinema e no teatro deu detalhes sobre sua relação com José Loreto, já que sua personagem é a segurança do personagem vivido pelo ator. “O Zé [José Loreto] sempre falava, ele adorava dirigir, e como ele tem muito tempo de carreira e é muito disposto, e é algo que ele quer. Ele estava sempre disposto a falar: ‘Se liga na câmera tal’, ‘Vamos fazer assim’. Ele sempre propondo muito”, revelou.

Quem também contracenou muito com Tati foi a veterana Renata Sorrah: “E a Renata que é a mãe do grupo, que também é colega e amiga, mas é uma questão de respeito no grupo. Ela é uma mulher muito humana. É uma pessoa muito linda, que todo mundo quer abraçar, muito compreensiva e muito amiga. Ela te chama para a cena, ela compartilha com você”

“A gente teve muita afinidade, a gente gosta de falar muito sobre teatro, sobre arte. Falamos muito desta coisa da TV, da relação da mídia. Eu e a Renata tivemos papos muito assim, relacionados a arte, o que para mim foi muito bom”, ainda complementou a atriz que fez uma preparação curiosa para viver sua personagem na novela.

Tati ainda refletiu sobre a união no elenco da trama escrita por Rosane Svartsman: “É muito gostoso estar todo mundo junto. É muito gostoso quando a gente consegue armar alguma coisa fora. Quando dá tempo de sair para algum lugar depois do set. Foi todo mundo se conhecendo e se amando, foi muito bonito de ver essa relação”

Momento marcante!

A intérprete de Naira ainda se lembrou de um momento marcante no set de filmagem. A gravação que aconteceu a noite começou com perrengue, lembra ela: “Teve um dia que a gente ia fazer [gravação] noturna lá no núcleo da Lumiar, ia ser o show do Lulu Santos. A noturna já tinha sido marcada pela segunda vez porque a primeira não tinha dado certo. Nessa segunda vez, o tempo também estava muito fechado, estava chovendo para caramba, e frio. Era uma cena que estava muita gente do elenco”.

Porém, apesar do tempo não parecer melhorar para a gravação, o clima no elenco definitivamente mudou: “A gente lá de noite, esperando a chuva passar caracterizados, todo mundo lá há muito tempo. Aí chega do José Loreto com uma caixinha de som e um microfone, porque ele ia cantar e estava ensaiando. A gente entrou para um lounge onde tem sofá e TV, e o Zé chegou com essa caixa e microfone. Daqui a pouco começou-se um karaokê, e como estava todo mundo entediado esperando a chuva passar querendo ir embora, daqui a pouco quando a gente viu tinha uma festa com luzes, todo mundo dançando e cantando”.

De repente, todos os presentes nos Estúdios Globo se mobilizaram para comparecerem à festinha improvisada: “A galera que estava em outros estúdios, ficava sabendo e ia para lá, daqui a pouco os autores foram para lá, a galera da maquiagem e do figurino. Daqui a pouco você vê uma festa real, todo mundo cantando, Claudia Ohana fazendo performance de Vamp, cada um canta uma coisa. A gente começou a ter essa prática, o Zé levava a caixa de som e a gente ficava cantando karaokê”.

Por fim, o karaokê improvisado, virou tradição no elenco. “No final a gente fez muito isso, e começamos a ir para um lugar cantar karaokê. A gente sempre ia para cantar karaokê, beber, enfim. As pessoas sempre cantavam as mesmas músicas, então você sabia qual música cada um sempre gosta de cantar”, relembrou Tati, sorrindo.

Para os curiosos em saber qual era a música preferida da atriz para soltar a voz com o elenco... “Eu gosto de cantar uma da Luedji Luna, que se chama Banho de Folhas. No nosso último karaokê, eu não ia cantar e veio uma galera falar: ‘Tati, tem que cantar Banho de Folhas’”.