Atriz de Terra e Paixão relembra teste em Fuzuê antes de estreia: "Um sonho"

Em entrevista à CARAS Brasil, Yris Sampaio contou como tem sido o clima dos bastidores de Terra e Paixão e a amizade com Tatá Werneck

No ar na novela Terra e Paixão, da TV Globo, a atriz Yris Sampaio por pouco não acabou sendo escalada para estrear na emissora através de Fuzuê, trama das 19h. Em entrevista à CARAS Brasil, a artista contou que estar na emissora tem sido a realização de um sonho.

"Eu tinha feito teste para a novela Fuzuê, e aí nosso teste fica salvo no sistema. Com isso, o produtor de elenco Fábio Zambroni, de Terra e paixão, viu e me chamou para fazer a Elaine", revelou a atriz.

Para Yris, não tem como negar que estrear na principal novela da Globo é uma conquista muito grande para sua carreira. "Não posso fingir costume e dizer que não é (risos). Sempre foi um sonho, e estou muito feliz com a novela", disse.

Em Terra e Paixão, a carioca tem vivido Elaine, vendedora da loja de Glória, personagem interpretada por Agatha Moreira. Em um núcleo repleto de estrelas, ela confessa que conhecer Tatá Werneck de pertinho foi muito especial.

"Nos bastidores é um clima muito leve e divertido, estou tendo a oportunidade de contracenar, assistir e aprender com grandes nomes que assisto desde criança. São todos maravilhosos e me receberam muito bem. A Tatá é um caso à parte, porque é uma das pessoas mais generosas e inteligentes que já conheci", declarou.

A chegada de Yris na TV Globo surge após um período em que ela esteve atuando em produções da Record TV, como Gêneses. Ela também estará no elenco da minissérie Estranho Amor, produção policial que tem estreia prevista para o final do ano.

"Foi muito especial e confesso que estou ansiosa pra ver esse trabalho no ar. Fala sobre um tema muito importante e necessário que é o feminicídio. E a série é baseada em casos reais. Minha personagem é o ponto de luz da série. Ela se chama Daiane, é divertida, alegre e corre atrás dos seus sonhos", adiantou.