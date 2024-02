Atriz de 'Dancin' Days', Regina Vianna morre aos 81 anos

Regina Vianna atuou em novelas de grande sucesso na TV Globo nas décadas de 70 e 80 como 'Dancin' Days' e 'O Rebu'

A atriz Regina Vianna, conhecida por diversos papéis em novelas de sucesso na TV Globo nas décadas de 70 e 80, morreu na noite do último domingo, 18, aos 81 anos. A artista sofreu um AVC (Acidente Vascular Cerebral) e não resistiu.

De acordo com informações do G1, o corpo da atriz será cremado em Itaboraí, cidade da Região Metropolitana do Rio de Janeiro. Cristina Vianna, cunhada de Regina, informou à emissora que a família decidiu não realizar o velório.

Regina Vianna nasceu em Porto Alegre e, nos últimos anos, vivia em Teresópolis, na Região Serrana do Rio. Ela deixou as telinhas em 1983, quando fez seu último papel na Globo.

Ela brilhou em grandes tramas como 'O Rebu', exibida em 1974, e 'Dancin' Days' (1978), onde interpretou a personagem Neide. Regina Vianna também atuou em obras como 'Gabriela' (1975), 'Helena' (1975), 'O Planeta dos Homens' (1976/1982) e 'Caso Verdade - TV Globo' (1983).

Mariana Rios lamenta morte do empresário Abilio Diniz

A atriz Mariana Rios fez uma homenagem carinhosa para o empresário Abilio Diniz, que é o avô do seu namorado Juca Diniz. A morte dele comoveu o universo dos empresários brasileiros e também os amigos. Assim, a atriz fez questão de registrar sua homenagem.

"Acredito que todos temos uma missão aqui. Cabe a nós buscar por esse propósito ao longo da vida! Quão maravilhoso é quando nos encontramos dentro de nós mesmos, contribuindo assim para o crescimento de todos aqueles que estão a nossa volta! Abílio deixa um legado de inspiração, força e amor! Um ser humano que foi verdadeiro protagonista em sua vida! No tempo que nos é dado por Deus, temos a chance de cativar as pessoas e plantar a semente da esperança em seus corações! Esse é o verdadeiro desígnio e Abílio o cumpriu brilhantemente! Que a espiritualidade e seu filho amado João Paulo, o recebam de braços abertos! Meu eterno carinho e admiração!", disse ela.

Vale lembrar que Mariana e Juca estão juntos desde meados de 2023. Eles são discretos e fazem raras aparições juntos nas redes sociais.

Confira a publicação de Mariana Rios: