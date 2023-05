Ator que ameaçou Paulo Vieira após nota baixa no 'Dança dos Famosos' é exposto

Ator que ameaçou Paulo Vieira sofre críticas nas redes sociais; público descobriu quem foi que chegou a ligar para o humorista

Assunto do dia nas redes sociais, o mistério envolvendo o humorista Paulo Vieira gerou muita especulação nas redes sociais nesta segunda-feira (15). É que fãs descobriram quem foi o ator que "ameaçou" o cantor após uma nota controversa no Dança dos Famosos.

Segundo os internatuas nas redes sociais, o ator seria Marcello Melo Jr, que participou do Super Dança dos Famosos em 2021, quando Tiago Leifert substituiu Faustão no comando do quadro exibido aos domingos.

Na épica, Paulo Vieira foi jurado e deu uma nota 9,9 para o colega. Essa foi a primeira vez que o humorista esteve no programa como jurado - a segunda foi neste domingo, quando decidiu revelar que foi criticado pelo ator e por sua assessoria após uma nota baixa.

Segundo o global, tudo aconteceu após ele dar uma nota 9,8 para um dos concorrentes. O caso aconteceu no passado, mas só agora ele decidiu expor o que aconteceu . No relato, o humorista disse que foi ameaçado e recebeu uma ligação mal-educada da assessoria do participante.

“A última vez que eu fui lá, dei um 9,8 pra um ator que mandou um áudio para minha assessoria no maior piti, dizendo que ia me pegar na saída do Projac”, detalhou ele. “Eu juro que esperei lá, mas ele não foi”, continuou.

Dessa vez, Paulo Vieira se preveniu contra a polêmica e decidiu dar notas 10 para todos os participantes do programa. Bem-humorado, ele se preveniu dos comentários negativos, mas não deixou de protagonizar momentos divertidos.

Notas que o Paulo Vieira deu nas duas rodadas qnd participou:



Marcelo Mello - 9,9/10

J. Didone - 10/9,9

Sophia Abraão - 10/9,9

Maria Joana - 10/10



ALFINETADA EM BELO

O convidado do júri artístico Paulo Vieira não poupou as palavras ao julgar Belo dançando no ritmo da semana, o Funk. Ele exaltou a falta de molejo do pagodeiro.

Após a apresentação do marido de Gracyanne Barbosa, o humorista fez uma analogia para dar sua nota ao cantor. "O Belo parece aqueles bonecos ruins que a gente compra no camelô, que a junta dele não faz [igual] a junta do boneco original. Que a junta dele vai só até aqui. Mas nisso, ele consegue dançar. É maravilhoso. Não tem como não amar", finalizou, amenizando o comentário. Apesar de praticamente chamá-lo de duro, ele deu 10 para a apresentação.