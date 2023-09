Astro da Marvel, Jeremy Renner volta à TV menos de um ano após acidente com veículo de seis toneladas

'O Dono de Kingstown', série estrelada por Jeremy foi renovada para a terceira temporada

O ator Jeremy Renner estará de volta as telinhas mais cedo do que pensamos. Após acidente gravíssimo com máquina de limpar neve, o astro, conhecido por interpretar o Gavião Arqueiro em filmes da Marvel, deve seguir no elenco da série 'O Dono de Kingstown', que foi renovada para a terceira temporada, segundo o site The Hollywood Reporter.

Ainda de acordo com a nota, a nova temporada já estava certa há meses, mas o anúncio teria sido adiado em respeito à situação de Renner. A segunda temporada, inclusive, foi lançada no início de 2023, enquanto Renner ainda estava no hospital.

A data de estreia dos novos episódios não foi anunciada, mas o projeto deve marcar o retorno de Jeremy ao set de filmagens.

'O Dono de Kingstown' estreou em 2021 e conta com Jeremy Renner no papel de Mike McLusky — parte de uma "família poderosa na cidade de Kingstown, no Michigan, onde o negócio de encarceramento é a única indústria bem-sucedida", segundo a sinopse oficial.

Em janeiro, o ator foi atropelado por um veículo limpa-neve de cerca de mais de seis toneladas. Renner afirmou ter quebrado ao menos 30 ossos enquanto tentava salvar o sobrinho, tirando-o de dentro da máquina. Após a preocupação do público, ele compartilhou parte do processo de recuperação nas redes sociais e tranquilizou os fãs.

Ainda em abril deste ano, Jeremy compareceu ao talk-show americano “Jimmy Kimmel Live!”, apresentado por Jimmy Kimmel. O ator esbanjou alegria na entrevista e chegou andando com a ajuda de uma bengala.

“Continuamos descobrindo [os ossos quebrados] à medida que [os médicos] avançavam, porque eles iam com uma ordem crítica do que eu iria morrer ou não. Seis semanas depois eles estavam achando outro quebrado, outro quebrado”, disse Jeremy dando detalhes sobre o acidente.

Em uma de suas publicações mais recentes, Renner escreveu: "Rotinas positivas são parte fundamental da minha recuperação. Exercite a mente, e o corpo acompanhará. Eu tento sempre fazer alongamentos com as pernas todos os dias. Lubrifico as articulações com movimento, fortaleço os músculos e os tendões".

"Se você está enfrentando dificuldades, saiba que a sua atitude irá ditar todo o avanço. Deixe o passado para trás e se movimente com intenção positiva e você verá. Eu prometo", continuou em mensagem de apoio.