Ary Fontoura recria clique com ex-ator mirim 39 anos após novela: “Quem lembra?”

Ary Fontoura e Oberdan Júnior relembram os personagens 'Seu Nonô Correa' e 'Zezinho' da novela ‘Amor se Paga’ da Globo

O ator Ary Fontoura (90) provocou uma onda de nostalgia em suas redes sociais nesta terça-feira, 30. É que o artista recriou um clique com um ex-ator mirim, Oberdan Júnior (52), com quem estrelou a novela ‘Amor se Paga’ na Globo, há quase 40 anos. Os dois deram vida aos personagens icônicos ‘Zezinho’ e 'Seu Nonô Correa’.

No registro publicado no perfil oficial de Ary no Instagram, os atores surgem mais jovens, quando Oberdan ainda era criança. Ao lado, eles aparecem bem mais velhos, sorridentes em meio a um reencontro. Hoje, o ex-ator mirim atua como dublador e foi responsável pelas vozes de personagens famosos, como Peter Pan, Sonic e Hércules.

Ary falou sobre a novela na legenda do clique e ficou feliz em reencontrar seu antigo parceiro de cena: “Zezinho e seu Nonô Correa, 39 anos depois. Será que mudamos muito?? Quem lembra?? Que alegria encontrar você, Oberdan Júnior”, o ator escreveu e perguntou se os seguidores se recordam da novela, que foi exibida em 1984.

Nos comentários, não faltaram elogios para os atores. Fãs e amigos deixaram mensagens de carinho e ficaram encantados com o reencontro: “Ficaram mais lindos ainda”, elogiou o ator Júlio Rocha (43). “Eu lembro", escreveu a musa dos anos 80, a atriz Isis De Oliveira (72). “Você segue jovem pela vida”, uma seguidora elogiou Ary. “Eu amava essa novela”, disse mais uma.

Ary Fontoura realiza sonho de viajar para Disney:

O ator Ary Fontoura provou que nunca é tarde para realizar um sonho! Aos 90 anos, ele comoveu os seguidores do Instagram em meados deste mês ao contar uma novidade para lá de emocionante. Feliz da vida, ele revelou que viajou para Orlando, na Flórida, para conhecer pela primeira vez o famoso parque temático da Disney.