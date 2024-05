Ary Fontoura diz: ‘Mostrar verdadeiramente como eu sou’

Em entrevista no 'Conversa com Bial', Ary Fontoura fala sobre seu sucesso na internet e relembra momentos de sua carreira

O ator Ary Fontoura é um sucesso na TV e também na internet. Ele começou a conquistar vários seguidores nas redes sociais durante a pandemia de Covid-19 e não parou mais de ser destaque na web. Agora, ele contou sobre a sua presença digital em uma entrevista no programa Conversa com Bial, da Globo, que vai ao ar nesta sexta-feira, 24.

“Esta foi uma forma muito mais honesta de me aproximar das pessoas e mostrar verdadeiramente como eu sou. Pretendo ser sempre essa pessoa: simples […], igual a todo mundo. Trata-se de uma página que não tem outro compromisso a não ser o de divertir”, disse ele.

Ainda na entrevista, Ary relembrou sua infância em Curitiba, no Paraná, a relação forte com sua mãe, sua chegada ao Rio de Janeiro para estudar teatro e também sua trajetória de sucesso na TV. Inclusive, ele disse que ainda é lembrado como o Seu Nonô de Amor Com Amor Se Paga, de 1984. “Até hoje me chama de Seu Nonô, e brincam com a avareza do personagem. Se eu tivesse que mudar meu nome seria para Nonô Correia”, brincou.

O programa Conversa com Bial é exibido às 23h30 no GNT e logo após o Jornal da Globo na TV aberta.

Ary Fontoura completou 91 anos em janeiro de 2024

Ary Fontoura completou 91 anos no dia 27 de janeiro de 2024! E claro que ele aproveitou a data para publicar mais um de seus vídeos fofos em suas redes sociais, que o fizeram se tornar também um influencer, além de um doas atores mais queridos do Brasil.

"Hoje 'Seu Ary' está comemorando 91 anos! Aproveitei o bolo que ganhei de presente para comemorar com todos vocês! Obrigado! Felicidades, viva uma vida da melhor maneira possível, e que Deus nos ajude sempre!", disse o artista.

Na legenda da publicação, Ary escreveu: "Dormi com 90 e, graças a Deus, acordei com 91. O mais importante é que estou cheio de saúde, alegria e muito amor recebido de todos vocês. #happylife #feliz", celebrou.