Ary Fontoura completa 91 anos e agradece carinho dos fãs: ‘Cheio de saúde'

Ary Fontoura, faz aniversário neste sábado, 27, postou vídeo em suas redes sociais para celebrar e recebeu uma enxurrada de mensagens de famosos

Ary Fontoura está completando 91 anos neste sábado, 27! E claro que ele aproveitou a data para publicar mais um de seus vídeos fofos em suas redes sociais, que o fizeram se tornar também um influencer, além de um doas atores mais queridos do Brasil.

"Hoje 'Seu Ary' está comemorando 91 anos! Aproveitei o bolo que ganhei de presente para comemorar com todos vocês! Obrigado! Felicidades, viva uma vida da melhor maneira possível, e que Deus nos ajude sempre!", disse o artista.

Na legenda da publicação, Ary escreveu: "Dormi com 90 e, graças a Deus, acordei com 91. O mais importante é que estou cheio de saúde, alegria e muito amor recebido de todos vocês. #happylife #feliz", celebrou.

No post, vários famosos aproveitaram para registrar o carinho que sentem por ele. Tata Werneck, por exemplo, disse: "Parabéns meu amor, te amo muito!", já Nany People comentou: "Amado Sir @aryfontoura Obrigada por ser tanta inspiração Amor e Animação! Parabéns saúde Amor e Prosperidade!!!", e Danni Suzuki também deixou seu parabéns no comentário da publicação do ator: “Meu amor!!!!! Que seja mais um ano de muita saúde, muitas conquistas, sucesso, gargalhadas, momentos iluminados e muito amor onde for! Parabéns pela bela construção de vida tão inspiradora!”.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ary Fontoura (@aryfontoura)

Beth Goulart e Ary Fontoura ganham festa surpresa de aniversário

Beth Goulart e Ary Fontoura, ambos nascidos no mês de janeiro, ganharam uma festinha surpresa de aniversário dos amigos. Os registros da comemoração dos 63 anos da artista e 91 do ator, foram compartilhados nesta sexta-feira, 26, nas redes sociais de Rodrigo Fagundes.

Nas imagens publicadas, é possível observar que os aniversariantes da semana foram surpreendidos com bolos de dois andares, decorados com fotos da vida profissional e pessoal. Famosas como Christiane Torloni, Regiana Antonini e Helena Fernandes também marcaram presença na celebração dos artistas.