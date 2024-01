Beth Goulart e Ary Fontoura ganham festa surpresa de aniversário

Aniversariantes do mês de janeiro, os atores Beth Goulart e Ary Fontoura foram surpreendidos por amigos famosos com uma festinha dupla

Beth Goulart e Ary Fontoura, ambos nascidos no mês de janeiro, ganharam uma festinha surpresa de aniversário dos amigos. Os registros da comemoração dos 63 anos da artista e 91 do ator, foram compartilhados nesta sexta-feira, 26, nas redes sociais de Rodrigo Fagundes.

Nas imagens publicadas, é possível observar que os aniversariantes da semana foram surpreendidos com bolos de dois andares, decorados com fotos da vida profissional e pessoal. Famosas como Christiane Torloni, Regiana Antonini e Helena Fernandes também marcaram presença na celebração dos artistas.

"Noite especial, celebrando [os] 63 anos da maravilhosa @bethgoulartoficial (olhem a beleza dessa mulher) e seus 50 anos de jornada na arte! E também teve parabéns para o muso @aryfontoura! Olha o luxo e o privilégio que é estar entre pessoas que tanto admiro!", iniciou o ator Rodrigo Fagundes na legenda da postagem.

E completou: "Encontrar amigos e colegas tão queridos! Tenho um carinho enorme por essa família, uma saudade gigante de Dona Nicette, que amava uma festa, e a responsabilidade de estarmos sempre celebrando a vida! Que passa assim, ó! Que noite gostosa!".

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Rodrigo C Fagundes (@rodrigoonie)

Em meio aos registros escolhidos, um vídeo de Beth Goulart falando sobre sua carreira profissional também foi publicado. "Venho de uma família de artistas, então o teatro sempre foi minha segunda casa. Pisei no palco pela primeira vez com três anos de idade", declarou ela em um trecho.

No perfil da atriz Regiana Antonini, outras fotos da celebração também foram compartilhadas. Em uma delas, é possível ver uma homenagem a Nicette Bruno (1933-2020), mãe de Beth. "Participação especial da amada Nicette, que com certeza estava presente, se divertindo com a gente!", escreveu ela.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Regiana Antonini (@regianaantonini)

Ary Fontoura entra na casa do BBB 24

Na última semana, o ator Ary Fontoura fez uma participação especial no BBB 24, da Globo. Ao lado de Marcos Vera, ele entrou na casa mais vigiada do país enquanto os brothers confinados estavam na área externa. Após gravarem um quadro de humor para o programa, o artista aproveitou para apertar o famoso botão de desistência.