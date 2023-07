Apresentadora da Record expõe traição do marido com sua amiga: 'Me enganaram'

Apresentadora de afiliada da Record em Minas Gerais, Debora Ribeiro faz desabafo ao revelar que seu ex-marido a traiu com sua amiga: 'Dentro da minha casa'

A apresentadora Debora Ribeiro, que trabalha na afiliada da Record em Minas Gerais, surpreendeu ao revelar que foi traída pelo ex-marido com sua amiga. Nas redes sociais, ela fez um desabafo nos stories do Instagram e o vídeo viralizou na internet. No depoimento, ela contou que descobriu que o ex-marido se apaixonou por sua amiga e pediu a separação de uma hora para outra.

“Eu me separei. Meu marido quis se separar de mim, desde outubro do ano passado estou separada. Porque ele estava apaixonado por outra mulher. Quem é ela? Claudia. Eles me enganaram por muito tempo, mas eu sabia que era mentira, sabia que eles estavam juntos. Mas hoje eu tive a certeza que eles realmente estavam juntos”, disse ela.

Logo depois, ela completou: “Eu passei por muita coisa, minha separação não foi fácil, meu marido quis se separar rápido. Quis o divórcio rápido para assumir essa vagabunda. E aí ele está com ela. Pra terminar o caso, ela era uma pessoa minha amiga, amiguinha, de dentro da minha casa”.

Na sequência, a apresentadora mandou um recado para a ex-amiga. “Quantos bolos eu fiz para você comer comigo, né, Claudia? Nós tomamos muitas cervejas antes, você foi minha confidente e você pegou meu marido para você. Não que eu tenho o menor amor por ele. Eu espero que vocês dois se explodam juntos. Você vai ser a desgraça dele, e ele vai ser a sua desgraça. Parabéns para vocês dois. E você era de dentro da minha casa”, finalizou.

Em outro momento, Debora Ribeiro voltou às redes sociais para explicar que ficou surpresa com a repercussão do seu desabafo e contou que já está em um novo ciclo em sua vida. "É um ciclo que já foi fechado. Se eu falar para vocês que eu não tenho feridas, eu vou estar mentindo, e eu não vou mentir. Eu tenho feridas ainda e estou me curando. Eu queria saber a verdade, e depois que eu soube a verdade, eu me libertei. Eu fechei o ciclo e estou abrindo um novo ciclo. Viralizou e eu nem imaginava que poderia viralizar. Foi um momento de muito vulnerabilidade", declarou.

😯A apresentadora Debora Ribeiro, do Vida Saúde TV, viralizou nas redes sociais ao expor o fim do seu relacionamento nas redes sociais



Ela afirmou que o casamento terminou porque foi traída pelo marido e uma amiga pic.twitter.com/TQFd7Gwbqv — Metrópoles (@Metropoles) July 22, 2023

