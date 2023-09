Apresentador de talk-show Jimmy Fallon se desculpa com funcionários após acusações de ambiente “tóxico” de trabalho

O apresentador Jimmy Fallon se pronunciou após acusações de funcionários do seu talk-show

Nesta quinta-feira, 7, uma reportagem da revista “Rolling Stone” levantou acusações de mais de 16 funcionários do “Tonight Show” apresentado por Jimmy Fallon. Os funcionários da produção acusaram o apresentador de criar um ambiente tóxico de trabalho.

De acordo com os 14 ex-funcionários e 2 que ainda continuam empregados, afirmaram que o “comportamento errático” de Fallon era o motivo de muito desconforto nos bastidores do talk-show americano.

Um dos funcionários ouvidos na reportagem disse que o apresentador “surtava com membros da produção, expressava irritação com pequenas coisas, e repreendia e menosprezava funcionários por frustração”. Porém, outro funcionário discordou das alegações para a revista americana People, e disse que Fallon é “super comunicativo” e um “cara muito, muito positivo”. O funcionário que preferiu manter o anonimato ainda revelou que as acusações frustraram outros membros da equipe do programa.

Após a reportagem, a emissora americana NBC revelou em nota para a People: “Estamos muito orgulhosos do Tonight Show, e providenciar um local de trabalho respeitável é uma prioridade. Como em qualquer local de trabalho, alguns funcionários levantaram questões; estes foram investigados e medidas foram tomadas quando apropriado. Como sempre acontece, encorajamos os funcionários que sentem que experimentaram ou observaram um comportamento inconsistente com as nossas políticas a reportarem as suas preocupações para que possamos abordá-las adequadamente.”

Após a reportagem e a nota oficial, a própria “Rolling Stone” ainda revelou que uma chamada em vídeo reuniu Jimmy Fallon e o diretor do talk-show com os funcionários da produção. De acordo com dois funcionários que estavam na reunião, Fallon disse que ele não pretendia “criar esse tipo de atmosfera para o programa”.

“É vergonhoso e eu me sinto muito mal”, teria dito o apresentador na reunião com os funcionários. “Desculpe se eu humilhei vocês, e suas famílias e seus amigos... Eu não consigo dizer para vocês o quão mal estou me sentindo”.

Os funcionários disseram à publicação que sentiram que o pedido de desculpas “pareceu bem honesto” e Fallon ainda teria dito: “Eu quero que o programa seja divertido, tem que ser inclusivo para todo mundo. Tem que ser o melhor programa”.

SAIU!

Aqui no Brasil, a jornalista Elaine Blast decidiu pedir demissão do canal jornalístico CNN Brasil. Para o Notícias da TV, Elaine comentou sobre o que levou a esta decisão inesperada de deixar a emissora.

Tinha que ir para a cama às sete da noite para conseguir acordar, e ainda assim era difícil. Esse horário é muito duro. Pelo menos para mim, foi”, disse ela.