Após boatos de ida para Globo, Eliana comemora 13 anos de seu programa no SBT

A apresentadora Eliana (48) tem muitos motivos para comemorar! Isso porque ela completou 13 anos no comando de seu programa no SBT!

Após boatos de que seria contratada pela TV Globo, a artista usou as redes sociais no domingo, 04, para celebrar a data especial com um agradecimento à sua equipe e ao público.

Com foto reunindo os responsáveis pela produção da atração, em seu perfil no Instagram, a famosa fez questão de ressaltar o quanto é feliz com seu programa na emissora, que leva seu nome, e falou com carinho dos parceiros de trabalho.

"Sempre agradeço aqui a audiência e a minha equipe querida. Hoje tem mais um motivo para agradecer, o aniversário de 13 anos do @programaeliana. Desde o início de tudo, muita coisa mudou na tv, na emissora , mas tem algo que NUNCA muda: a vontade de fazer sempre o melhor para o meu público amado, que me acompanha na TV há mais de 30 anos, por aqui nas redes sociais ou por onde eu vá", começou escrevendo, agradecendo pelo carinho de seus fãs.

"Tive a sorte de contar com pessoas apaixonadas por seu ofício, assim como eu, independentemente de qualquer dificuldade. Somos resilientes e na adversidade nos unimos pra virar o jogo. Essa é a nossa história ao longo destes anos. Alguns chegaram agora, outros estão comigo desde o início destes 13 anos e outros estão ao meu lado anteriormente, há quase 17 anos no domingo".

"Meu agradecimento aqui não é clichê, por conta de mais um ano, mas sim pela competência, carinho e dedicação com que cada um demonstra em sua entrega todos os dias para colocarmos no ar um programa de 4 horas toda a semana. O melhor é saber que nos entendemos e vocês conhecem muito bem o meu DNA, isso é fantástico", disse ela na legenda.

Ao finalizar, Eliana destacou o amor que colocam no programa. "Também há muito respeito nesta equipe e na forma como cuidamos de nosso conteúdo para exibirmos o melhor que está ao nosso alcance. Somos poucos, mas somos fortes!! Trabalhamos no limite, mas fazemos bonito!! Que não nos falte amor, pois esse é o verdadeiro combustível para o resultado que conseguimos todos esses anos. Obrigada EQUIPE querida, sem vocês não seria possível. Feliz 13 anos!!", concluiu.

Após as especulações de mudança de emissora, a equipe de Eliana se pronunciou: “Mais uma vez viemos informar de maneira contundente que Eliana não recebeu qualquer convite ou teve contato com outra emissora. Eliana segue vice-líder aos domingos à frente do Programa Eliana, no SBT”, informou a assessoria de imprensa dela.

Recentemente, Eliana surgiu em bastidores de gravações após ser alvo, mais uma vez, de boatos de que trocaria de emissora. Nos Stories de seu Instagram, a loira compartilhou registros no set de filmagens de seu programa no SBT. Em meio aos rumores de ida para a Globo, ela revelou que já estava gravando especial que será exibido no Natal. "Eu sigo aqui, prontíssima. Acredita que a gente já tá gravando 'Minha Mulher Que Manda' para o Natal? Bora trabalhar né, gente?", disse ela ao posar com look branco. Momentos depois, ela surgiu em casa: "Ufa… já em casa depois de um dia longo de trabalho. Só motivos para agradecer", celebrou.

