Eliana mostra gravações no SBT após boatos de ida para a Globo

Apresentadora Eliana compartilha registros depois de gravações de seu programa no SBT e nega rumores de contratação pela Globo

A apresentadora Eliana (48) surgiu em bastidores de gravações na segunda-feira, 29, após ser alvo, mais uma vez, de boatos de que trocaria de emissora.

Nos Stories de seu Instagram, a loira compartilhou registros no set de filmagens de seu programa no SBT. Em meio aos rumores de ida para a Globo, ela revelou que já estava gravando especial que será exibido no Natal.

"Eu sigo aqui, prontíssima. Acredita que a gente já tá gravando 'Minha Mulher Que Manda' para o Natal? Bora trabalhar né, gente?", disse ela ao posar com look branco.

Em seu feed no Instagram, Eliana ainda postou um clique produzida com uma blusa de tricô laranja após as gravações, ao chegar em casa: "Ufa… já em casa depois de um dia longo de trabalho. Só motivos para agradecer", celebrou ela na legenda, que ainda confessou que estava com preguiça de tirar a maquiagem.

Nos últimos dias, a colunista Cristina Padiglione, da Folha de S. Paulo, informou que Eliana é uma das convidadas para participar do documentário Hebe – Um Brinde à Vida, que será lançado no dia 1º de setembro. O projeto reúne depoimentos de pessoas que conviveram com a apresentadora Hebe Camargo (1929–2012) ao longo de sua vida e terá quatro episódios.

Equipe de Eliana nega contratação pela Globo

Na segunda-feira, 29, a equipe de Eliana desmentiu os boatos de ida para a Globo por meio de um comunicado oficial. Os boatos diziam que ela poderia trocar o SBT pela emissora em breve, mas ela negou. “Mais uma vez viemos informar de maneira contundente que Eliana não recebeu qualquer convite ou teve contato com outra emissora. Eliana segue vice-líder aos domingos à frente do Programa Eliana, no SBT”, informou a assessoria de imprensa dela.

