Eliana recebe salário impressionante no SBT. Saiba o valor!

Valor do salário de Eliana é revelado por colunista e pode chegar a quantia milionária

CARAS Digital Publicado em 30/08/2022, às 10h14

A apresentadora Eliana (48) é uma das estrelas mais bem pagas da televisão brasileira. Vice-líder na audiência das tardes de domingo, ela conquistou um salário impressionante no SBT. Nesta terça-feira, 30, o valor do salário dela circulou pela internet e impressionou!

Segundo o colunista Lucas Pasin, do UOL, Eliana recebe em torno de R$ 920 mil e também tem participações nas publicidades que faz ao longo do programa.

Com o salário impressionante, Eliana também tem outras regalias do SBT. Ela tem uma autonomia para comandar o seu programa e definir o que será exibido em sua atração. O colunista ainda revelou que a apresentadora tem contrato com o SBT até 2024, sendo que ela está na emissora de Silvio Santos há 13 anos.

Eliana vai para sair do SBT?

Nos últimos dias, Eliana foi alvo de rumores de que poderia sair do SBT em breve. As informações diziam que ela estaria em negociação com a Globo, mas ela negou. Por meio de sua assessoria de imprensa, a apresentadora revelou que não está em negociação com nenhuma emissora.

“Mais uma vez viemos informar de maneira contundente que Eliana não recebeu qualquer convite ou teve contato com outra emissora. Eliana segue vice-líder aos domingos à frente do Programa Eliana, no SBT”, informou a assessoria de imprensa dela.

