Após avó viralizar na web por foto com Klebber Toledo, Camila Queiroz comenta encontro

Maria Clara, neta da idosa que tietou Klebber Toledo, contou o caso no Twitter e post chegou até Camila Queiroz

A internauta Maria Clara ficou famosa pela peripécia de sua avó no aeroporto. Ela tinha que buscar a neta, mas se distraiu um pouco do objetivo ao conhecer o ator Klebber Toledo.

"Minha avó disse que ia me buscar no aeroporto, porque estava com saudades, mas aí falei para ela que tinha uns atores globais no meu voo. Quando eu desembarco para procurar minha vó, tá ela agarrada com o Klebber Toledo", comentou a neta no Twitter, publicando a foto fofíssima dos dois juntos.

O caso viralizou e chegou até a esposa de Klebber, a atriz e modelo Camila Queiroz, que comentou o caso junto com dois emojis de coração: "Eu entendo ela".

A neta respondeu a famosa, reafirmando o amor da avó pelo loiro: "Ela agora só fala dele!!! Tá apaixonada, Camilaaa!!".

Além de Camila, os internautas também comentaram e curtiram muito a história, que até a finalização desta matéria tem mais de 80 mil likes.

Veja foto: