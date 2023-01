Após 8 anos, Ana Helena Goebel pede demissão da Globo: "Tenho outros sonhos para realizar"

A repórter Ana Helena Goebel comunicou nas redes sociais a decisão de pedir demissão da Globo após oito anos na emissora

Nesta terça-feira, 10, Ana Helena Goebel, repórter e apresentadora da Globo e SporTV, comunicou aos seus seguidores das redes sociais que pediu demissão após oito anos na emissora.

Em seu perfil no Instagram, a jornalista postou algumas fotos trabalhando no campo e também em alguns programas que apresentou no canal esportivo e agradeceu por ter realizado seu sonho de criança.

"Foram 8 anos de TV Globo/Sportv. Desde novinha, aquela menina de Curitiba falava pra quem quisesse ouvir que iria trabalhar na Globo e morar no Rio de Janeiro. É, realmente ela fez isso. E muito mais. Foram inúmeras transmissões, programas e eventos. Muita dedicação, estudo e entrega. Tantos feriados e finais de semana... plantões e mais plantões. Tudo valeu a pena!", afirmou ela no começo da publicação.

Em seguida, Ana Goebel afirmou que pretende realizar outros sonhos, mas não deu detalhes sobre o que vai fazer após deixar a Globo. "Ainda tenho outros sonhos pra realizar, então é hora de mudar a rota. Seguirei com a mesma vontade daquela menina, que está sempre aqui dentro me lembrando que a vida é feita de desafios, e são eles que me movem. A todos que me acompanham por aqui, seguimos juntos com muita sinceridade e parceria. Me sinto leve e muito empolgada pra viver essa nova fase da minha vida", finalizou.

