Apenas alguns membros da família Kardashian-Jenner celebraram o aniversário de Scott Disick

Kris Jenner, Kim e Khloé Kardashian foram as únicas que celebraram o aniversário do ex de Kourtney Kardashian

CARAS Digital Publicado em 26/05/2022, às 18h53

Nesta quinta-feira, 26, o ex namorado e pai dos filhos de Kourtney Kardashian (43), Scott Disick completou 39 anos.

Scott recebeu homenagens de Kim Kardashian (41), Khloé (37) e Kris Jenner (66), que compartilharam fotos ao lado do ex de Kourtney.

"Eu te amo muito e mal posso esperar para celebrar com você", escreveu Kim em seu Instagram. A matriarca do clã Kardashian- Jenner celebrou em seus stories: "Feliz aniversário Scott! Tenha um dia mágico".

Khloé Kardashian postou em seu Instagram uma foto ao lado de Scott e desejou feliz aniversário para o ex da irmã. A mãe de True (4) ainda lembrou que fazia pegadinhas com Scott para enganar a mãe no antigo programa Keeping Up With The Kardashians.

E as outras Kardashian-Jenner?

O reality-show The Kardashians tem focado muito no relacionamento da família Kardashian-Jenner, já que Koutney está casada atualmente com o baterista Travis Barker. O novo reality mostrou que Scott não está lidando bem com o novo relacionamento da ex.

Kourtney afirmou para as irmãs no episódio em que ficou noiva de Travis que não gostaria de conversar com Scott sobre seu noivado e sobre seu novo relacionamento.

Além disso, no quinto episódio do reality Kendall Jenner brigou com Scott após ele reclamar que não estaria sendo convidado para eventos da família.

