Apelação? Bailarina rebate críticas após beijão em Bruno Cabrerizo: "Me foi solicitado"

Bailarina rebate críticas após beijo render comentários; os dois foram eliminados do programa

A bailarina Juliana Paiva, que fez par com o ator Bruno Cabrerizo no quadro Dança dos Famosos, se pronunciou nesta segunda-feira, 26, sobre a polêmica coreografia que os dois fizeram no palco do programa. É que os dois deram dois beijos quentes durante a apresentação.

Alguns fãs consideraram que eles "apelaram" na coreografia. Os dois ficaram de fora da final. "Vamos comentar desse beijo tão falado por vocês. Que bom que a gente causou em vocês toda essa euforia, a gente passou o que a gente queria, o que eu pensei para a coreografia real. Ali dentro da coreografia a gente só pensava em respirar, tá? O que a gente fez foi arte e cabia para o que foi me solicitado."

A bailarina ainda disse que a produção pediu o beijo em outros momentos. "Eu sou uma bailarina, uma coreografa, que é dirigida pelo programa. Então, eu já tinha, inclusive, negado para a coordenação, beijos em outros estilos que a gente dançou, falei que não cabia, que achava que não tinha necessidade."

Durante o programa, o beijo fez sucesso e obrigou Bruno Cabrerizo a desmentiu um romance com a bailarina. "Não somos um casal. Nós somos dois profissionais, que entregamos arte. Eu entendo o contato boca com a boca. Mas poderia ser testa com testa. É simplesmente, uma coreografia artística", esclareceu ele.

Lívia Andrade fez pergunta indiscreta

A apresentadora Lívia Andrade teve uma postura controversa ao fazer uma pergunta considerada indelicada no palco do Domingão com Huck. Ela constrangeu o ator Bruno Cabrerizo após sua apresentação no Dança dos Famosos exibido neste domingo, 25.

Tudo começou após o galã finalizar a apresentação com um beijão na bailarina Juliana Paiva. Ao comentar a disputa, ela perdeu a linha e fez uma fofoca ao vivo insinuando que os dois tinham algo a mais.

"Eu fiquei um pouco curiosa. Eu sempre assisti seu programa e sei que na história da Dança dos Famosos sempre tem um casal. Existe uma magia em torno do elenco e forma-se um casal", disse ela sem o menor pudor.