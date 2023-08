Aos prantos, Samuel de Assis é consolado por Patrícia Poeta: "Nunca disse não"

Samuel de Assis é consolado por Patrícia Poeta e protagoniza momento comovente ao vivo

O ator Samuel de Assis foi às lágrimas no Encontro exibido nesta sexta-feira, 11. No dia em que vai ao ar no último capítulo de Vai Na Fé, ele recebeu um recado do pai que exaltou seu talento e sua superação.

"Samuel, nós nunca duvidamos do sucesso que você faria na televisão. Estamos satisfeitos com o desempenho que você tem demonstrado", disse o pai do ator. Ao ouvir a mensagem singela e comovente, ele não conseguiu segurar a emoção.

O ator disse que sempre batalhou muito para conseguir oportunidades na televisão. Enquanto buscava sua carreira, ele sempre o teve como uma referência. "Meu pai é tudo na minha vida. Meu pai é um cara massa. Ele é meu braço direito, esquerdo, minha perna direita e esquerda. Ele nunca duvidou. Desde os 12 anos quando eu subi no palco pela primeira vez", disse.

Ainda aos prantos, ele relembrou o apoio incondicional que recebeu. "Ele nunca disse não. Quando eu disse 'vou embora', imagina para um menino de 17 anos, preto, saindo de Aracaju, filho de um coronel, dizer que vai embora para São Paulo para ser ator. E ele disse 'vai' e 'qualquer coisa eu tô aqui'", completou.

Samuel de Assisfoi um dos destaques da novela das 7 que chega ao fim nesta sexta-feira (11). O galã só recebeu sua primeira oportunidade em um papel de destaque agora, aos 40 anos.

Samuel de Assis fala sobre o título de galã

Protagonista da novela Vai na Fé, Samuel de Assis comentou sobre o título de galã e os elogios para sua beleza. "Eu nunca me achei um cara bonito, mas acho que isso também vem dessa falta de representatividade que nós, pessoas pretas, temos de não nos vermos em lugar nenhum. Então, é muito natural que pessoas como nós cresçamos sem nos acharmos bonitos, porque a nossa cultura, o nosso País, fica o dia inteiro botando na nossa cara que ser bonito é ser outra coisa. É ser heterossexual, é ser branco, magro e sem sotaque nordestino. E eu era um preto que vinha do Nordeste. Culturalmente eu fui educado para não me achar bonito mesmo. Então, foi toda uma construção. Haja terapia para a gente aprender a se olhar e se achar uma pessoa bonita", disse ele na Revista CARAS.