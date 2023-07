Aos 76 anos morre Índia Potira, uma das mais icônicas chacretes

Morre Índia Potira; dançarina do Chacrinha morava em comunidade no Rio e enfrentou problemas financeiros no fim da vida

Morreu aos 76 anos a ex-chacrete Índia Potira, uma das mais conhecidas dançarinas do programa de Chacrinha. Ela era muito lembrada pelo público e fez sucesso no auge das atrações apresentadas pelo Velho Guerreiro.

As informações são do jornal 'Extra', que revelou que Maria da Glória Aguiar da Silva estava lutando há alguns anos contra um câncer. Amigos e familiares se despediram da dançarina em publicações redes sociais na terça-feira, 11.

O velório acontece no Cemitério do Caju, na Zona Norte do Rio. Nos últimos anos, ela vivia na Comunidade da Babilônia, no bairro do Leme, Zona Sul carioca. Ainda de acordo com informações, ela estava enfrentando dificuldades financeiras.

Índia Potira foi colega de Rita Cadillac, Estrela Dalva e Vera Furacão, Gracinha Copacabana e Cléo Toda no histórico Cassino do Chacrinha. A ex-bailarina deixa duas filhas, netos e bisnetos. Nos anos 80, elas estavam entre as mulheres mais desejadas do Brasil e estrelavam as capas de revista.

REVELAÇÕES DAS CHACRETES

A ex-dançarina Rita Cadillac (68) recordou o dia em que um erro da apresentadora Sonia Abrão levou à descoberta da identidade de sua mãe biológica quando tinha 54 anos. A história foi contada no podcast 'Não é Nada Pessoal'.

A famosa começou contando que ao nascer foi deixada na casa de sua avó biológica e nunca viu a mãe, nem a irmã. A história começou quando Sonia tinha o objetivo de mostrar a casa onde Rita morava, mas acabou mostrando a construção errada ao vivo.

"Sabiam que era Santana [bairro da zona norte de São Paulo], porque eu já tinha passado o endereço. Meu amor, foram parar na Serra da Cantareira e mostraram uma mansão com piscina, o cacet* a quatro, e eu no telefone: 'Sonia, não é essa casa, caralh*! Procura o cemitério do Chora Menino'", contou ela, rindo.