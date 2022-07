Antonio Calloni mostra encontro com Isabel Teixeira e Murilo Benício: "Além do Pantanal"

No ar em 'Além da Ilusão', Antonio Calloni brincou ao encontrar os atores da novela 'Pantanal'

Antonio Calloni (60) dividiu com os seguidores das redes sociais uma foto de um encontro muito especial.

O ator, que está no ar na novela das seis, Além da Ilusão, encontrou nos Estúdios Globos os atores Isabel Teixeira (48) Murilo Benício (51), a Maria Bruaca e o Tenório de Pantanal.

Ao compartilhar o registro em seu perfil no Instagram, o interprete de Matias brincou. "Além do Pantanal... encontro rápido, prazeroso e que me deixou mais rico. Uma foto com Isabel Teixeira e Murilo Benício quintuplica o salário de qualquer um! Grandes companheiros arrebentando na novela", afirmou o artista na legenda da publicação.

Os internautas amaram o encontro dos atores. "Maravilhosos. Eu amo os três", disse uma seguidora. "Encontro de dois vilões carismáticos e uma heroína divertidíssima", afirmou outra. "Encontro de milhões", comentou uma fã.

Bastidores

Na última sexta-feira, 10, Rafael Vitti (26) decidiu usar suas redes sociais para exibir um pouco dos bastidores de Além da Ilusão. Ele publicou um vídeo engraçado, onde ele aparece no camarim dos homens e mostra como estava o clima por lá.

Nas imagens, o ator grava os colegas de cena, Eriberto Leão (49), Antonio Calloni e Marcello Novaes (59) tirando um cochilo no sofá, fazendo ele se divertir com o momento. "Muito bom a gente chegar aqui no trabalho e ver a empolgação dos nossos colegas, pra gravar, pra trabalhar."

