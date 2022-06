Rafael Vitti exibe momento engraçado nos bastidores de Além da Ilusão: ''Empolgação reinando aqui no camarim''

Rafael Vitti mostrou um momento engraçado que flagrou de Antonio Calloni, Eriberto Leão e Marcello Novaes nos bastidores de Além da Ilusão

CARAS Digital Publicado em 10/06/2022, às 17h20

Nesta sexta-feira, 10, Rafael Vitti (26) decidiu usar suas redes sociais para exibir um pouco dos bastidores de Além da Ilusão.

O ator publicou um vídeo engraçado, onde ele aparece no camarim dos homens e mostra como estava o clima por lá: "Muito bom a gente chegar aqui no trabalho e ver a empolgação dos nossos colegas, pra gravar, pra trabalhar..."

Em seguida, Rafa mostrou os seus colegas de cena, Eriberto Leão (49), Antonio Calloni (60) e Marcello Novaes (59) tirando um cochilo no sofá, fazendo ele se divertir com o momento: "Empolgação reinando aqui no camarim!", finalizou ele no vídeo.

Na legenda, ele seguiu brincando com seus amigos: "Essa nova geração de atores, realmente… ".

Rapidamente, os seguidores da artista passaram a comentar no post: "Muito bom!", disse um. "Muita animação eu fiquei até preguiça", escreveu outro. "Animação de milhões!", falou ainda um terceiro.

Confira o vídeo de Rafael Vitti mostrando o clima engraçado nos bastidores de Além da Ilusão: