Anitta aparece ao lado de Marcos Mion nas gravações do Caldeirão

A cantora Anitta será uma das convidadas no programa Caldeirão apresentado por Marcos Mion

Nesta quarta-feira, 17, Marcos Mion (41) compartilhou em seu Instagram que o Caldeirão receberá uma convidada muito especial! Anitta (29) voltará à televisão brasileira participando do programa.

“Finalmente!”, exclamou o apresentador da Rede Globo nos stories que gravou ao lada da cantora. “Fez eu voltar para a TV”, comentou a dona do álbum Versions Of Me.

“Jimmy Fallon, MTV Awards, agora está aqui de volta aqui para o Brasil”, brincou Mion sobre as participações de Anitta na televisão americana.

Anitta arrasou em seu look para o Caldeirão! A dona do hit Envolver usava um macacão roxo brilhante que tinha cortes nas laterais e nas costas. Para complementar o look, Anitta usava longas luvas da mesma cor da peça.

Date com o namorado!

Recentemente, Anitta foi clicada passeando no Rio de Janeiro com seu namorado, o produtor musical Murda Beatz.

A cantora e seu amado foram fotografados passeando em um shopping com looks estilosos e confortáveis. A artista ainda atendeu fãs durante o passeio.