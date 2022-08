Anitta curte passeio com o namorado no Rio de Janeiro

Simpática, Anitta é clicada em passeio com o namorado e família em shopping luxuoso no Rio de Janeiro

A cantora Anitta está se recuperando da sua cirurgia de endometriose no Brasil e está aproveitando a pausa na agenda para ficar com a sua família e o namorado, o produtor Murda Beatz.

Em registros tirados por paparazzo, no Shopping Village Mall na Barra da Tijuca, na noite da última sexta-feira, 12, a artista surgiu ao lado da família, amigos e do namorado, que está passando uma temporada no Brasil.

Nos registros, ela aparece divulgando o seu novo perfume íntimo e sendo tieta por alguns fãs que estavam presentes no shopping. Simpática e sorridente, ela conversou, fez caras e bocas para selfies e ainda acenou para os cliques tirados espontaneamente.

