Angus Cloud já foi convidado para desfilar no carnaval do Rio: 'Maior do planeta'

Astro de ‘Euphoria’, que morreu aos 25 anos, já surpreendeu fãs brasileiros ao posar com camiseta de escola de samba; saiba mais sobre Angus Cloud

Na última segunda-feira, 31, o site de fofocas norte americano TMZ confirmou a morte de Angus Cloud. Aos 25 anos, o astro de Euphoria, que deu vida ao traficante de drogas Fezco na trama, deixou uma lembrança saudosa para os fãs brasileiros, que o acompanhavam na série da HBO protagonizada por Zendaya.

Após a divulgação das triste notícias, os internautas resgataram um registro pra lá de inusitado nas redes sociais do ator. É que em agosto do ano passado, Angus demonstrou seu amor pelo carnaval brasileiro e publicou uma foto trajado com uma camiseta de uma escola de samba do Rio de Janeiro, a Estação Primeira de Mangueira.

Na época em que o registro foi publicado, a escola de samba mandou um recado para o eterno ‘Fez’, e fez questão de convidá-lo para desfilar no carnaval deste ano: "Tão grande que nem cabe explicação. Angus Cloud vestindo Angenor, José e Laurindo. Simplesmente a Maior do Planeta. Vem desfilar com a gente?”, eles publicaram no Twitter.

Tão grande que nem cabe explicação. Angus Cloud vestindo Angenor, José e Laurindo. Simplesmente a Maior do Planeta!



💚💖💚💖💚💖 pic.twitter.com/S6wc2RLTzT — Estação Primeira de Mangueira (@gresmangueira) August 1, 2022

Vale destacar que o primeiro papel de Angus foi justamente em 'Euphoria', uma estreia que o levou a alcançar o sucesso no entretenimento. Porém, a trajetória brilhante do ator também foi marcada por desafios internos. Pessoas próximas a ele revelaram à imprensa internacional que Angus enfrentava problemas de saúde mental desde a morte de seu pai.

Possível causa da morte de Angus Cloud é revelada por sua mãe:

Angus Cloud faleceu na casa de sua família, em Oakland, nos Estados Unidos. De acordo com o site TMZ, a mãe dele foi a responsável por ligar para o serviço de emergência para pedir ajuda após encontrar o filho sem vida. Inclusive, ela pode ter revelado a possível causa da morte dele durante a ligação; entenda.