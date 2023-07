Ângela Bismarchi revela suspeitas sobre a morte do filho: "Uma semana no necrotério"

Ângela Bismarchi revela suspeitas sobre o caso; ela só descobriu a morte pelas redes sociais

A famosa Ângela Bismarchi se pronunciou sobre a morte do filho - ele faleceu após um incêndio em um hotel no qual ele estava hospedado. Hoje, dois anos depois, ela disse que ainda estranha tudo o que aconteceu.

“Meu filho ficou uma semana fora de casa, brigou com o pai e saiu. Durante esses dias ele não deu notícias. Ele ficou hospedado em um hotel na Barra da Tijuca. O que eu sei é que pegou fogo no quarto dele, ele inalou fumaça e morreu por conta da inalação”, disse ao programa Sensacional, que será exibido pela RedeTV! nesta quinta, 6.

Na conversa, ela ainda disse que um detalhe chamou sua atenção. “O que eu acho estranho é: por que ele ficou uma semana no necrotério e não avisaram nada? Como conseguiram fazer a certidão de óbito com meu nome, nome do pai e não entraram em contato? Não é possível”, disse ela.

Ângela Bismarchi ainda surpreendeu ao afirmar que só descobriu a morte do filho pela internet. “Fiquei sabendo por um amigo dele, que me mandou DM [mensagem direta] no Instagram, me enviou o óbito do meu filho pela rede social”, desabafou em entrevista ao ‘Sensacional’.

“Um absurdo! (...) Precisei ir lá reconhecer [o corpo] para ver se realmente era [ele]. Aí a gente fica se perguntando: ‘Será que prestaram socorro? O hotel tinha estrutura para apagar o fogo?’”, refletiu.

Conhecido pelas plásticas

Recentemente, Ângela Bismarchi participou do programa Sensacional, da RedeTV!, e relembrou as várias cirurgias plásticas que fez ao longo de sua vida. "Não precisava ter feito tanta coisa, é tudo besteira. Eu era muito extravagante no meu modo de vestir, na minha maquiagem, e hoje eu não quero mais. Não por cobrança, nem nada, mas é porque eu não me sinto mais bem assim", disse.

A apresentadora e modelo também comentou sobre a reconstrução do hímen. "Foi uma ideia minha, porque eu não casei virgem e quis dar de presente de casamento a ele. Foi tudo por amor! Não faria de novo", contou.