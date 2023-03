Andy Samberg e Melissa Fumero, casal em Brooklyn Nine-Nine, se reencontram

Atores Andy Samberg e Melissa Fumero vivem o casal de policiais Jake Peralta e Amy Santiago em Brooklyn Nine-Nine

Nesta segunda-feira, 22, os atores Andy Samberg (44) e Melissa Fumero (40) decidiram aquecer o coração dos fãs de Brooklyn Nine-Nine. Na série, que retrata a vida de policiais da cidade de Nova York, os dois viviam o casal formado pelos detetives Jake Peralta e Amy Santiago. Em suas redes sociais, a atriz compartilhou uma foto dos dois juntos novamente e foi ovacionada pelo público.

Em seu perfil oficial no Instagram, Melissa compartilhou uma foto onde aparece ao lado de Andy, que se encontraram após o final da série de comédia tão aclamada pelo público para a premiére de um novo desenho que o próprio ator criou.

Os comentários da postagem da atriz foram inundados de fãs completamente apaixonados pelo reencontro de Jake Peralta e Amy Santiago. “Por um segundo eu achei que a nona temporada de Brooklyn Nine-Nine estava vindo”, disse um, triste. “Meu coração Peraltiago”, escreveu uma outra, mencionando o shipp criado pelos fãs da produção para os dois detetives. “Eles dois juntos sempre me dá arrepios”, brincou uma terceira internauta.

Veja a publicação da atriz Melissa Fumero que encantou os fãs de Brooklyn Nine-Nine por aparecer ao lado de seu par romântico na série, Andy Samberg:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Melissa Fumero (@melissafumero)

BBB23: Larissa entra na briga e detona Key: ‘Cachorra’

Ainda nesta segunda-feira, 22, a Casa do Reencontro está rendendo brigas até demais dentro do Big Brother Brasil 23! Aproveitando o embate entre a modelo angolana Tina Calamba e a jogadora de vôlei Key Alves, a professora de educação física Larissa Santos decidiu descer a lenha na atleta. “Você é uma sem sal, você é uma pessoa que não tem segurança nenhuma. Você me chamou de cachorra. Você falou que eu dava em cima do Gustavo. Você acha mesmo que eu dava em cima do Gustavo?”, perguntou a professora de educação física no meio da treta. Debochando, Key disse que realmente viu Larissa “dando mole” para seu namorado. “Tudo que eu vi aqui dentro, sim!”. “Como é que é?”, rebateu a personal trainer.