BBB23: Larissa entra na briga e detona Key: ‘Cachorra’

Casa do Reencontro rende brigas e Larissa Santos descasca Key durante briga com Tina

Nesta quarta-feira, 22, a jogadora de vôlei Key Alves e a modelo Tina Calamba protagonizaram uma briga e tanto durante o confinamento da Casa do Reencontro, a repescagem do Big Brother Brasil 23. Porém, a professora de educação física Larissa Santos aproveitou e se juntou à angolana e descascou a atleta no meio da briga.

Aproveitando a briga entre as duas ex-sisters, Larissa decidiu tirar satisfação de Key depois que viu as coisas que ela falava pelas suas costas enquanto ainda dividiam o confinamento da casa mais vigiada do país. A personal trainer relembrou os xingamentos que recebeu e que foi ridicularizada como mulher.

“Você é uma sem sal, você é uma pessoa que não tem segurança nenhuma. Você me chamou de cachorra. Você falou que eu dava em cima do Gustavo. Você acha mesmo que eu dava em cima do Gustavo?”, perguntou a professora de educação física no meio da treta.

Debochando, Key disse que realmente viu Larissa “dando mole” para seu namorado. “Tudo que eu vi aqui dentro, sim!”. “Como é que é?”, rebateu a personal trainer, inconformada. Vale ressaltar que Tina Calamba disse que o Cowboy era quem ficava secando Larissa descaradamente.

“Olha o teu tipo, você inventa coisas da tua cabeça, tu acredita na tua própria mentira. Você inventa coisas da tua cabeça e todo mundo ri da tua cara”, disparou a affair do youtuber Fred Desimpedidos. “E você faz o quê? Você faz o que que aqui? TikTok e se olha no espelho? Só isso, né?”, rebateu Key.

LARISSA SANTOS MASSACRANDO A KEY E O GUSTAVO E ELES PIANINHOS AAAAAAAAAAAAAAA #BBB23 🗣️🗣️ pic.twitter.com/e96ErjU15w — barbie (@barbiecomentaa) March 22, 2023

Após o BBB23, Fred revela futuro do romance com Larissa:

Fora do BBB23, Fred foi questionado pela primeira vez e contou o que planeja sobre seu romance com Larissa. O influenciador disse que precisa "entender" o que vai acontecer, principalmente porque a educadora física decidiu tentar retornar ao reality. "Agora preciso entender como é que vai ser, quanto tempo ela vai durar ali na Casa do Reencontro, caso ela volte. Torço muito para que ela volte para o jogo, sempre confiei muito no potencial dela", disse o brother ao GShow.