André Marques faz revelação após ser dispensado da Globo: ‘Quis sair na porrada’

Apresentador André Marques, que foi dispensado pela emissora carioca, revela relação problemática com Boninho

O ator e apresentador André Marques usou sua participação no videocast Otalab, do UOL, comandado pelo apresentador Otaviano Costa, para revelar alguns detalhes dos bastidores exclusivos sobre o tempo que passou na TV Globo. O artista contou que travou alguns conflitos com um dos principais diretores da emissora carioca, Boninho, durante alguns anos.

“Eu conheci ele como diretor em Malhação, quando ele assumiu e o pessoal 'Ó, o filho do seu Boni vai assumir e o garoto é brabo'. Ele tinha 20 e poucos anos. Ele foi um cara muito cobrado, que eu já ouvi histórias de amigos, colegas de trabalho e dele, rispidamente pelo seu Boni, um dos maiores magos na história da televisão”, contou André.

“Às vezes ele brigava muito comigo e eu ouvi do amigo pessoal dele: 'O pai dele era assim e esse é o jeito dele. Ele tá pegando no teu pé porque ele gosta de você’”, revelou o ex-apresentador do É de Casa, contando que a relação com o filho de Boni nem sempre foi uma das mais fáceis.

“Quando eu fui pro entretenimento, ele assumiu o Vídeo Show ao vivo e pegava muito no meu pé. Eu já tive vontade de chamar ele pra sair na porrada. Só que eu conversava com ele e ele sabia que eu era um cara bom, gostava de mim, mas eu demorei a entender isso”, complementou o ator.

“Uma vez, eu lembro que eu ajudava a escolher os DJs do Big Brother Brasil e foi um dia que ele não gostou. O cara se comportou mal. Eu fui lá falar com ele e ele: 'Vem aqui'. Eu falei: 'Cara, eu tô em casa. Eu tô em Niterói de pijama’, e ele: ‘Vem de pijama’. Eu fui de pijama para o Projac, e ele: 'Você veio de pijama?', eu: 'Você falou pra eu vir de pijama, pô'. Ele falou: 'Falta de respeito', e eu: 'Falta de respeito não, eu estava em casa, você que faltou com respeito e me mandou vir aqui agora, então eu vim de pijama’. Sempre teve isso. Ele já brigou sério comigo quando precisou, mas sempre me ajudou”, finalizou André Marques.

