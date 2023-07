André Marques desabafa: 'Dava minhas choradas'

André Marques relembra quando virou meme antes da cirurgia bariátrica e desabafa sobre fase difícil

O apresentador André Marques relembrou a fase de sua vida antes de passar pela cirurgia bariátrica. Em participação no podcast Ticaracaticast, ele falou sobre quando virou meme com uma cena de quando era DJ em uma festa e apareceu fumando cigarro e com o fone de ouvido no pescoço. Agora, ele contou que não ficou chateado com o meme, mas que tinha momentos difíceis na época.

“Não fiquei chateado na época, quando virei meme. Achava importante estarem falando de mim. Eu até era feliz, mas tinha meus momentos de dor, sozinho em casa. Mas eu tinha que me defender. Me davam uma zoada e eu vinha com um texto melhor. Eu tentava mostrar que estava tudo bem até um certo limite. Sempre desenrolei bem, mas dava minhas choradas. Era uma fase de comer, beber e fumar muito”, disse ele.

Então, ele relembrou a decisão de fazer a cirurgia. “Comecei a entender que era uma preocupação minha, comigo mesmo, não porque eu era zoado. Até porque eu tinha 150 quilos e azarava geral, me chamavam de gordinho abusado. Comecei a me cuidar pensando em mim”, afirmou.

Vale lembrar que André Marques deixou a TV Globo no primeiro semestre deste ano. O contrato dele não foi renovado com a emissora depois de 27 anos de trabalho. O último programa comandado por ele na emissora foi o É De Casa.

Relembre a mensagem de despedida de André Marques quando saiu da Globo:

Em seu Instagram, André Marques escreveu um texto de despedida da Globo em maio de 2022. "Despretensioso de tudo, comecei a fazer teatro em 1992. Em 1995 entrei em Malhação.Fiquei 5 anos lá, mas o Mocotó, que mudou a minha vida, segue comigo até hoje. Depois virei apresentador e foram 14 anos de outro marco, o Vídeo Show. Ainda tive o prazer de comandar o Video Game Verão , Superstar, Mais Você, The Voice Brasil, The Voice + , The Voice Kids, No Limite e o É de Casa, programa que me despeço em julho, dia 2. Na Globo cresci, fiz amizades pra vida, operei meu estômago, uma mudança grande na minha VIDA! ( VIVI) Uma linda relação com a Globo. Sou só Gratidão", disse ele.

Então, o artista falou sobre a decisão de sair da emissora. "E depois desses quase 30 anos de um casamento feliz, fiel e cheio de amor... conversamos bastante, e em comum acordo, decidimos nos separar no papel! Rsrs Agora, continuaremos grandes amigos, podemos ficar às vezes - ou não -, namorar, casar novamente, amizade colorida.. ou não...rs Uma relação ABERTA rsrsrs.. Mas o fato é que o meu amor, respeito e nossa história Juntos, Ninguém vai apagar! As portas continuam abertas, para ambos os lados", declarou.

André Marques ainda contou que vai tirar um período de férias antes do fim oficial do contrato e vai começar a se dedicar aos projetos pessoais. "A partir de Agosto, sigo com meu sonho antigo. Chegou a hora de colocar meus projetos e sonhos em prática. Serei meu próprio chefe! A todos que me acompanham e torcem por mim, meu muito obrigado! Conto com vocês! Vocês sabem das minhas paixões ….. gastronomia, musica e DOGS! Vou realizar meus projetos pessoais e meus sonhos… Há muito tempo guardados! Vou cozinhar por esse Brasil e pelo mundo, e levando vcs comigo pela tela da tv, do celular, do computador e no coração, sempre! Assim que eu puder… conto mais detalhes do que vem por ai pra vocês! ( Ansioso rs) Porque antes.. rs vou tirar umas férias ta?!? rsrsrs Vamo que vamo! Sou feliz e serei cada vez mais! Amém! Porque realizar sonhos, não tem preço!", finalizou.