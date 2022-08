André Luiz Frambach faz homenagem à Larissa Manoela na véspera do último capítulo de “Além da Ilusão”

André Luiz Frambach fez uma homenagem para Larissa Manoela com a chegada do último capítulo da novela “Além da Ilusão”

Redação Publicado em 18/08/2022, às 21h35

Nesta quinta-feira, 18, André Luiz Frambach (25) fez uma homenagem à sua namorada, Larissa Manoela (21) em seu Instagram na véspera do último capítulo da novela Além da Ilusão, na qual Larissa estrela.

Além de uma foto de Larissa caracterizada como a personagem Isadora e um clique do casal na frente do estúdio da novela, André também publicou um vídeo reagindo ao último capítulo da novela. O ator de Cara e Coragem apareceu chorando e todo arrepiado.

“O último capítulo é amanhã! Sua primeira de muitas novelas aqui. Um ciclo lindo que se encerra, um ciclo, que eu pude acompanhar bem de perto o início e o final dele, que pude estar do seu lado te apoiando, te admirando, te aplaudindo”, escreveu o namorado de Larissa ao começo do texto.

André ainda escreveu: “Você é inspiração pra muita gente, muita mesmo. E as poucas pessias que possam ter algum tipo de receio sobre você eu garanto: essa mulher tem o dom de surpreender e de fazer qualquer um se encantar por ela”.

Encerrando, o ator de declarou para a amada. “Parabéns por esse ciclo que se encerra e que venham muitos outros! Na torcida para que em breve estejamos juntos também, sempre bom jogar pro universo né. Te amo meu sorvetinho”, escreveu.

Larissa, se emocionou com o texto do amado e comentou: “Obrigada por isso e por tanto. Todos os dias! Você me transformou pra melhor! Brigada por tornar a minha existência mais significante, mais potente, mais verdadeira e única”.

