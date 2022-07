André Lamoglia celebra o sucesso da série Elite

André Lamoglia comemora a ótima fase em sua carreira após o sucesso da quinta temporada de Elite: 'É gratificante demais'

CARAS Digital Publicado em 08/07/2022, às 16h05

O ator André Lamoglia (24) está feliz da vida com o sucesso de sua carreira. Protagonista da quinta temporada da série Elite, da Netflix, ele está colhendo os frutos de sua trajetória de dedicação às artes. Ele está fazendo ações para diversas grifes inernacionais, como Ralph Lauren e Fendi, e também marcando presença em eventos badalados. Tanto que ele está adorando a repercussão dos seus trabalhos.

“É gratificante demais receber o carinho e ver as pessoas se entretendo e até se identificando com o seu trabalho. Ainda mais depois de tanto tempo dedicado para que aquele produto ficasse pronto. Tenho recebido só amor do público e isso dá ainda mais combustível para seguir. Quando trabalhamos com nossa imagem sabemos que isso tem suas consequências, ainda mais numa série como Elite, a nível mundial, mas eu faço o que amo e receber a resposta do público através do que for, pelas redes, ou reconhecimento pelas ruas, no fim, é reconhecimento do que fazemos”, contou ele.

André Lamoglia fala sobre a fama

Então, André contou como lida com a fama. “Para mim, manter a essência é prioridade, ser grato e saber reconhecer e aproveitar boas oportunidades, mas ao mesmo tempo saber também exatamente quem eu sou, e lembrar do caminho que eu trilhei até aqui. Sou exatamente o mesmo André de antes, apenas com maior notoriedade e realizando o sonho de começar a ter maior estabilidade na profissão que amo”, disse ele.

André Lamoglia também pode ser visto no longa-metragem Eu Sou Mais Eu e na série Segredos de Justiça, do Globoplay.