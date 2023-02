Ana Paula Araújo segura o choro ao anunciar morte de Glória Maria: "Tristeza"

Com a voz embargada, Ana Paula Araújo segura o choro ao anunciar morte de Glória Maria

Ana Paula Araújo (50) quase foi às lágrimas ao anunciar a morte de Glória Maria, na manhã desta quinta-feira, 02, durante a exibição do Bom Dia Brasil.

A veterana do jornalismo brasileiro lutava contra metástases de um câncer no cérebro desde 2022, mas o tratamento deixou de fazer efeito nos últimos dias. Ela morreu nesta manhã, no Rio de Janeiro.

"É com muita tristeza que nós informamos a morte da nossa colega, a jornalista Glória Maria. [...] Glória Maria fez história no jornalismo brasileiro, com muita coragem, determinação, um talento especial, criou um estilo próprio de fazer reportagens, foram cinco décadas de sucesso na TV", disse a apresentadora do matinal, com a voz embargada.

Após ir ao ar uma homenagem à carreira de Glória, as câmeras voltaram ao estúdio e mostraram Ana Paula Araújo visivelmente emocionada. "Gigante, Glória Maria", finalizou ela.

Glória Maria Matta da Silva nasceu no Rio de Janeiro. Era filha do alfaiate Cosme Braga da Silva e da dona de casa Edna Alves Matta, estudou em colégios públicos e sempre se destacou por onde passou.

Foi uma das pioneiras da televisão brasileira e fez a primeira entrada ao vivo em cores da história da televisão brasileira.

“Aprendi inglês, francês, latim e vencia todos os concursos de redação da escola”, lembrou, ao Memória Globo. Ela foi um dos nomes mais queridos da casa.

Em janeiro, a apresentadora foi afastada das gravações do programa Globo Repórter. Na época, a emissora revelou que ela se dedicaria à recuperação de sua saúde.

“Gloria Maria está afastada do Globo Repórter dando prosseguimento a uma nova etapa de seu tratamento, prevista já há alguns meses. Ela está bem, em casa, com previsão de retorno apenas no ano que vem”, informou a emissora.