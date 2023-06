Ana Maria Braga se choca com prato servido para Heloisa Perissé: "Vai comer?"

Ana Maria Braga se choca com hábito inusitado durante o 'Mais Você' exibido nesta quinta-feira (22)

A apresentadora Ana Maria Braga protagonizou um momento bem sincero durante o Mais Você exibido na manhã desta quinta-feira, 22. É que a global recebia para o café da manhã a amiga Heloisa Perissé.

É que a humorista revelou que come uma salada de folhas verdes pela manhã, já que está seguindo uma dieta especial. Ao invés de comer um pão de queijo ou um pão na chapa, ela preferiu o item inusitado.

"Eu perguntei assim: ‘Gente, mas a Lolo vai comer salada no café da manhã? Como é que a gente vai ser salada no café da manhã?’ Me disseram que é a sua alimentação de manhã, né? Nada de carboidrato", justificou.

Heloisa Perissé confirmou e disse que está feliz com a saladinha. "O carboidrato até pode, mas é em uma ordem. Pode tudo. [...] Eu acordo de manhã e tomo um copo de água com uma colher de sopa de vinagre de maçã, dou um tempinho e entro na salada, como coisas verdes. Aí depois eu como um pedaço de pão", completou.

SEPARAÇÃO?

Há poucos meses, Heloisa Perissé contou que ela e o marido já tiveram uma fase de idas e vindas. Juntos há cerca de 20 anos, os dois já se separaram e reataram. “Eu só estou casada há anos porque a gente já separou 20 mil vezes. Entendeu? Muito!”, disse ela no podcast Calcinha Larga.

Ela ainda contou que o maior período de separação foi quando ficaram 9 meses longe um do doutro. “Nesse quase um ano, ele namorou, eu namorei, teve vários momentos. Uns em que eu estava na merd*, me humilhando, indo para a terapia. Quando todos estavam namorando, quando um estava namorando e o outro sozinho, até que os namorados falaram: 'vão para a porr*, ninguém aguenta mais vocês'. Teve de tudo. Até que culminou a história com ele viajando para Paris com a namorada”, disse ela, que também foi viajar com as filhas. Ao voltar de viagem, ela passou mal e ele foi ajudá-la no aeroporto e eles reataram. “Aí ele me buscou, eu saí com as malas. Me deu um oi, saímos andando, nunca falamos no assunto e voltamos”, relembrou.