Heloisa Perissé exibe foto inédita com o marido, Mauro Farias

Heloisa Perissé curte as férias em Salvador com o marido, Mauro Farias, e exibe foto rara do casal nas redes sociais

A atriz Heloisa Perissé está curtindo suas férias no nordeste brasileiro em grande estilo e ao lado do seu marido, Mauro Farias. Nesta terça-feira, 17, ela mostrou uma foto inédita do casal durante passeio em uma praia deserta da região de Salvador, na Bahia.

Na imagem, os dois surgiram abraçados enquanto aproveitavam a linda paisagem do local. “Salvador e suas bençãos. Obrigada, Deus”, disse ela.

Há poucos meses, Heloisa Perissé contou que ela e o marido já tiveram uma fase de idas e vindas. Juntos há cerca de 20 anos, os dois já se separaram e reataram. “Eu só estou casada há anos porque a gente já separou 20 mil vezes. Entendeu? Muito!”, disse ela no podcast Calcinha Larga.

Ela ainda contou que o maior período de separação foi quando ficaram 9 meses longe um do doutro. “Nesse quase um ano, ele namorou, eu namorei, teve vários momentos. Uns em que eu estava na merd*, me humilhando, indo para a terapia. Quando todos estavam namorando, quando um estava namorando e o outro sozinho, até que os namorados falaram: 'vão para a porr*, ninguém aguenta mais vocês'. Teve de tudo. Até que culminou a história com ele viajando para Paris com a namorada”, disse ela, que também foi viajar com as filhas. Ao voltar de viagem, ela passou mal e ele foi ajudá-la no aeroporto e eles reataram. “Aí ele me buscou, eu saí com as malas. Me deu um oi, saímos andando, nunca falamos no assunto e voltamos”, relembrou.