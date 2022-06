Heloisa Perissé mostra novas fotos com o marido: 'Amor'

Heloisa Perissé faz rara aparição com o marido nas redes sociais para celebrar data especial: 'Perfeito equilíbrio'

CARAS Digital Publicado em 20/06/2022, às 11h56

A atriz Heloisa Perissé esbanjou romantismo ao compartilhar novas fotos ao lado do marido, o diretor Mauro Farias, nas redes sociais. Ela abriu um álbum de fotos do casal para celebrar o aniversário dele com uma declaração de amor.

Nas imagens, os dois apareceram sorridentes e abraçados em diferentes momentos da vida juntos.

“Amor feliz aniversário! Nosso relacionamento hoje achou o perfeito equilíbrio entre a luz e a sombra e isso pra mim eu acho que é a perfeição! Te amo inteira e te agradeço pornossa família, nossa vida, nosso amor! Te desejo o melhor ciclo da sua vida, de sua eterna namorada Lolo”, disse ela na legenda.

Juntos, eles são pais de Antônia. Enquanto isso, ela também é mãe de Luisa, fruto de relacionamento anterior.

Fotos de Heloisa Perissé com o marido: