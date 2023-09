Ana Maria Braga sai em defesa de Juliana Paes após look polêmico: ‘Como ela quiser’

Ana Maria Braga faz declaração para defender Juliana Paes após críticas ao look que ela usou na renovação de votos de casamento

A apresentadora Ana Maria Braga saiu em defesa da atriz Juliana Paes após a repercussão do look que ela usou na renovação dos votos de casamento. A atriz apareceu com um visual descontraído ao celebrar os 15 anos de casamento com Carlos Eduardo Baptista em uma capela na casa que alugaram com amigos. Porém, ela foi alvo de críticas nas redes sociais e Ana Maria decidiu defender a amiga.

Na renovação de votos, Juliana surgiu com biquíni branco e uma saída de praia com transparência. Agora, Ana Maria disse que a atriz pode usar o que quiser para celebrar o seu amor.

"Ela foi com os amigos passar o final de semana na beira da praia, e os amigos que estavam lá inventaram [a comemoração], o amigo que fez a renovação dos votos. Não tinha padre, não era uma coisa religiosa, é renovação de amor. Ela pode ir vestida como ela quiser. O que ela tinha de branco lá era uma robe, um robe branco maravilhoso. Ela estava linda. Quem não gostou, come menos. Porque ela estava linda”, disse a apresentadora no programa Mais Você, da Globo, nesta segunda-feira, 18.

Por fim, a comunicadora ainda mandou um recado para a atriz. "Ju, eu queria só mandar um beijo grande e desejar mais 15 anos desse casamento feliz. A gente ama você e continue celebrando o amor. É raro ficar 15 anos casado!”, afirmou.

A renovação dos votos de Juliana Paes

A atriz Juliana Paes surpreendeu seus seguidores nas redes sociais ao contar que renovou os votos de casamento com o marido, o empresário Carlos Eduardo Baptista. Os dois estão casados há 15 anos e são pais de dois meninos, Pedro e Antônio. Durante o feriadão, eles improvisaram uma cerimônia para renovar as juras de amor na frente dos amigos e familiares.

Nas redes sociais, ela contou que eles foram passar os dias de descanso em um sítio e decidiram usar a capela do local para fazer a renovação dos votos. Para o evento especial, ela apareceu com um vestido branco transparente e com biquíni branco por baixo.

Na legenda do post, ela contou sobre a emoção do momento. "Era só mais um feriado entre amigos e família… mas no meio tinha tbm um aniversário: 15 anos de casamento que eu e Dudu já tínhamos combinado de celebrar depois de tudo. E não é que no sítio que alugamos tinha uma igrejinha? E não é que nossos amigos inventaram uma renovação de votos pra nós? E as crianças se envolveram e cuidaram das flores, e os adultos cuidaram de escalar o celebrante; e um virou DJ, outro virou cerimonialista e videomaker… e meu pai, que anda doentinho, apareceu de surpresa e eu, de repente, me vi tomada por uma emoção de amor, me peguei nervosa e não segurei o choro…", disse ela.

E completou: "As flores de plástico da mesa viraram buquês e grinalda e meu coração virou uma pulsão de gratidão e alegria tão genuínas.. às vezes o Espírito Santo nos toca assim, de surpresa! @dudu.baptista … que venham mais aniversários e surpresas e amor pra nós, sempre!".