Ana Maria Braga pede desculpas ao vivo. Entenda o que aconteceu

Ana Maria Braga teve uma fala preconceituosa na TV e logo se desculpou ao vivo: ‘Eu quero pedir desculpas'

A apresentadora Ana Maria Braga surpreendeu ao fazer um pedido de desculpas ao vivo no programa Mais Você, da Globo, na manhã desta terça-feira, 12. Isso aconteceu porque ela disse uma fala preconceituosa e decidiu se desculpar.

Tudo começou quando ela conversava com Tati Machado sobre os últimos acontecimentos do BBB 24. Em um momento, ela alfinetou o tanto de palavrões que os participantes falam no confinamento.

“Gente, é o dedo no pi, né? É mais palavrão do que vocabulário, esse povo não tem vocabulário. Que coisa triste de ver. Só escorrega para isso aí porque fica repetindo a mesma palavra. Falta de vocabulário, de justificativa. Bom, o negócio desandou, foi treta pra tudo quanto é lado”, afirmou ela.

Logo depois, ela contou a falar das brigas que aconteceram na madrugada. “A coisa continua preta lá… Desculpe, continua brava lá. Desculpem. Volto já”, afirmou ela. Foi neste momento em que ela usou um termo racista.

Com isso, na sequência, Braga se desculpou. “Eu falo do BBB com paixão, porque eu gosto do BBB. Então desculpem os erros que eu cometo inda pela minha formação, pela minha idade, pela minha história. Não é justificativa, mas eu quero pedir desculpas”, comentou.

Ana Maria Braga surge com o namorado em foto

A apresentadora Ana Maria Braga revelou que chegou em mais um destino de suas férias nos Estados Unidos. Depois de viajar de motorhome, ela chegou em Nova York e já saiu para curtir a cidade com seu namorado, Fábio Arruda.

Os dois apareceram abraçados e felizes em uma das ruas da cidade e compartilharam o clique com os fãs da comunicadora. “Chegamos, Nova Iorque. Dia de passeio e de matar a saudade dessa delícia de cidade”, disse ela na legenda.

Vale lembrar que Ana Maria Braga e Fabio Arruda estão juntos há cerca de um ano. Os primeiros rumores sobre a nova paixão da apresentadora começaram em julho de 2022, quando a colunista Fábia Oliveira, do site Em Off, apontou o início do romance. Ele é jornalista e já trabalhou como editor de imagens na Globo.