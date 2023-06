Ana Maria Braga descobre quem furtou horta de seu programa e expõe: 'Frequente'

Após furtarem abobrinha de sua horta, Ana Maria Braga descobre autor do roubo e o chama para dar explicação

A apresentadora Ana Maria Braga revelou no Mais Você desta sexta-feira, 30, quem furtou a abobrinha gigante, que seria mostrada na última segunda-feira durante uma reportagem gravada na horta, feita para seu programa nas dependências da Globo em São Paulo.

Após não conseguir exibir o alimento na matéria, por ele ter sido furtado por alguém durante o fim de semana, a pessoa que o levou se manifestou e acabou sendo convocado para o programa da loira para explicar o que aconteceu.

"O cabra não só entregou que tinha surrupiado a abobrinha, como também falou: ‘Não é só isso que eu pego não, eu pego isso, pego aquilo’. Quer dizer, é frequente frequentador da horta. [...] Ele teve um gesto que nos surpreendeu", comentou ela ao apresentar o colega.

O "ladrão" da abobrinha foi um funcionário da emissora, o repórter cinematográfico Ricardo Rossini, da GloboNews. Segundo ele, no domingo, 25, quando foi ao local gravar uma passagem, viu a abobrinha e resolveu pegá-la, assim como faz com o manjericão da horta para fazer pesto.

"Tava de plantão no domingo daí eu fiz o link [entrada da repórter] lá perto do manjericão que vocês sabe que eu gosto. Aí eu vi a abobrinha tava apodrecendo, a ponta dela tava com bicho aí eu falei: 'Isso vai estragar aqui, vou pegar para pegar semente, pro meu pai plantar. Aí no outro dia quando eu tô vendo o programa que começa no canteiro, eu vi que sumiram com a abobrinha. Então resolvi me entregar", falou ele que até ofereceu devolver a abobrinha.

A situação não saiu de graça por repórter, depois do ocorrido, ele foi ao Mais Você ensinar como faz o pesto e ainda ganhou um crachá para entrar quando quiser na horta, que agora conta com um segurança para evitar outros furtos.

Leia também:Patrícia Poeta nega romance com ex-marido de Ana Maria Braga: "Nem conhece"