Ana Maria Braga chora com homenagem a Louro José no aniversário do 'Mais Você'

A apresentadora de televisão Ana Maria Braga (73) não segurou a emoção e chorou nesta segunda-feira, 17, enquanto apresentava o programa especial de 23 anos do Mais Você, transmitido na Rede Globo. Isso aconteceu porque Louro Manéfez uma homenagem surpresa e relembrou o legado do fantoche de papagaio Louro José, vivido por Tom Veiga (1973-2020), responsável pela sua voz e manipulação.

"Desde que cheguei aqui eu vivo uma nova emoção a cada dia. Quantas coisas o meu pai, o Louro José, viveu com você e a galera toda. Revirei os arquivos para mostrar para vocês.", disse Louro Mané, que comemora seu primeiro ano ao lado de Ana.

Nas comemorações, Ana recebeu bolos de vários tipos, inclusive um livro e um buquê de flores comestíveis, mostrou celebridades que tomaram café da manhã com ela, e reassistiu reportagens que se tornaram memes nas redes sociais e viraram piadas para Louro José, como a ida da apresentadora à uma praia de nudismo, a queda de um balão e um susto com a porta de um carro.

"Confesso que quando eu fiz a conta dos 23 anos, acho que não seríamos os mesmos, eu e seu pai, se não estivéssemos juntos. Obrigada pela saudosa homenagem, uma lembrança muito importante.", agradeceu a apresentadora.

Ana também contou como o Louro José surgiu em sua vida:

"Seu pai nasceu porque eu tinha um programa lá na outra emissora cedinho e, antes da gente, tinha um programa de desenho animado. Fiquei pensando em como ia colocar essa molecada de frente para TV, se quando terminava o desenho entrava a dondoca aqui para falar de coisas que a molecada não está interessada. Assim, a mãe poderia passar e ver o que eu estava falando e a criança poderia ficar por ali porque eu ia ter um bicho que falava. Não tem outra pessoa no mundo que fala com papagaio. Já ri muito com o Louro José."

O cantor e compositor Roberto Carlos (81) também mandou uma mensagem para Ana. "Deus te abençoe. Amém, amém. Te amo."

